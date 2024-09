Il Primo Ministro iracheno, Mohammed Shia' al-Sudani, ha indetto tre giorni di lutto nazionale in Iraq per onorare la scomparsa di Hassan Nasrallah, segretario generale di Hezbollah.

La decisione sottolinea il forte legame politico e ideologico tra il governo di Baghdad e il movimento sciita libanese, che ha avuto un ruolo determinante negli equilibri del Medio Oriente. Nasrallah è stato riconosciuto come figura di spicco nel contesto geopolitico regionale per come ha guidato Hezbollah e per la sua ferma opposizione a Israele e all'influenza occidentale.

Inoltre, tale decisione potrebbe avere ripercussioni sul piano politico e mette in risalto la complessità delle dinamiche tra Iraq, Iran, Libano e le varie fazioni sciite attive in quell'area.