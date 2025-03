Si é svolta a Roma presso l'istituto Superiore Antincendi la XXIV Assemblea Nazionale della Rappresentanza dei Giovani e Servizio Civile organizzata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, due giorni di confronto e partecipazione, un grande momento di democrazia tra tutti i giovani provenienti da ogni regione d'Italia.

Il commento del Rappresentante Regionale Raffaele Cratere: "Ringrazio in modo particolare i Delegati Regionali della Rappresentanza Lazio Anastasia Caruso, Dayana Braschi, Luana Micheli, Claudia Turri, Livio Monosilio, Ciro Russo e Thomas Magliocca per la fiducia rinnovata che mi consentono di svolgere per un secondo mandato il ruolo di Rappresentante Regionale, un grosso in bocca a lupo a loro per l'inesauribile impegno che apportano dal primo giorno alla Rappresentanza Lazio. Le mie congratulazioni a Ciro Russo eletto come Componente Supplente della Macro Area Centro che dovrà svolgere un ruolo molto strategico e ad Antonello Careddu e Rebecca Martegiani nuovi Rappresentanti Nazionali delle rispettive Macro Aree Centro ed Estero e a Rosa Melfi eletta Componente Supplente della Macro Area Estero e a tutti i nuovi Rappresentanti Regionali eletti nelle rispettive Delegazioni Regionali.

Siamo soddisfatti del lavoro fatto fino ad oggi: la Rappresentanza Lazio nell'ultimo anno ha lavorato duramente avanzando proposte innovative a mai banali portando risultati concreti che hanno consentito una crescita significativa all'interno del Servizio Civile, questo ha permesso un risultato elettorale molto importante alle ultime consultazioni di dicembre raddoppiando i consensi dell'anno precedente.

La Rappresentanza dei Giovani e Servizio Civile ha l'importante compito di creare una forte sinergia tra gli Enti SCU, giovani, istituzioni e tutti gli organi di rappresentanza giovanile importanti per la crescita del Servizio Civile. Noi siamo pronti nuovamente a fare la nostra parte incrementando quotidianamente il valore della Rappresentanza."