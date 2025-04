Nelle scorse ore si è registrata una serie di licenziamenti che ha interessato i vertici della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, scatenando polemiche e timori per la stabilità del Paese. Al centro della bufera, l'incontro tra l'ex presidente Donald Trump e l'attivista di estrema destra Laura Loomer, che avrebbe spinto l'inquilino della Casa Bianca a eliminare figure da lei ritenute "sleali".

Secondo fonti citate dalla CBS, Trump ha rimosso il generale Timothy Haugh, capo della National Security Agency (NSA) e dello US Cyber Command, insieme alla vice Wendy Noble. La Loomer, su X, ha definito i due "sleali nei confronti del presidente", aggiungendo: "Ecco perché sono stati licenziati". I democratici hanno espresso allarme, definendo la mossa un "rischio per la sicurezza nazionale".

La decisione arriva dopo l'incontro di mercoledì tra Trump e la Loomer, nota per le posizioni radicali e il sostegno a teorie complottiste. Giovedì, a bordo dell'Air Force One, Trump ha dichiarato di volersi "sbarazzare di chi non è leale", senza confermare i nomi dei licenziati. Tra questi figurano anche tre membri del Consiglio per la Sicurezza Nazionale (NSC): Brian Walsh (direttore dell'intelligence), Thomas Boodry (affari legislativi) e David Feith (tecnologia e sicurezza).

Lo scandalo che ha travolto l'NSC a febbraio, quando un giornalista fu erroneamente aggiunto a una chat riservata su Signal riguardante operazioni militari nello Yemen, sembra aver accelerato i licenziamenti. Una fonte anonima ha riferito alla CBS che l'incidente ha "aperto la porta" a un'indagine interna sul personale non allineato con Trump. Sebbene il generale Haugh non fosse coinvolto nella chat, la sua rimozione è avvenuta dopo le sue audizioni al Congresso sulla fuga di notizie.

Intanto, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth è sotto inchiesta per l'uso di Signal, in violazione delle policy del Dipartimento. L'ufficio dell'ispettore generale del Pentagono ha dato il via ad una ispezione, mentre Trump ha sostituito diversi ispettori generali con fidati alleati, indebolendo i meccanismi di controllo.

Laura Loomer, definita da Trump una "grande patriota", ha ammesso di avergli espresso "raccomandazioni" durante l'incontro, pur rifiutando di divulgarne i dettagli. In un messaggio alla BBC, ha lodato Trump per il “rigoroso controllo” della sicurezza, criticando al contempo i “leaker” della Casa Bianca.

I democratici, però, denunciano una deriva autoritaria. Il deputato Jim Himes (Commissione Intelligence della Camera) ha definito Haugh "una figura onesta" la cui integrità potrebbe essere stata la causa del licenziamento. Il senatore Mark Warner (Virginia) ha sottolineato il pericolo di sostituire figure competenti con personale politicamente allineato.

La Casa Bianca ha evitato di commentare, limitandosi a riferire che il Consiglio per la Sicurezza Nazionale "non discute questioni di personale". Tuttavia, i licenziamenti appaiono parte di una strategia più ampia: da gennaio, Trump ha rimosso diversi ispettori generali, nominando persone ad interim in ruoli chiave alla Difesa, Commercio e Sanità.

Mentre l'NSA rimane in silenzio, i timori per la tenuta della sicurezza nazionale crescono. Con l'ex presidente che promette di "ascoltare tutti", ma agisce contro i presunti traditori, l'ombra delle epurazioni rischia di oscurare il principio di imparzialità delle istituzioni.





Un breve riassunto della attività di disinformazione di cui Laura Loomer è stata protagonista (fonte Wikipeda)

Loomer ha falsamente affermato che le sparatorie nelle scuole di Parkland, Florida, e di Santa Fe, Texas, nel febbraio 2018, erano state messinscena e che l'autore delle sparatorie di Las Vegas del 2017 era affiliato all'ISIS. Ha affermato su Twitter che per la sparatoria nella scuola di Santa Fe fossero stati utilizzati degli attori.

Nel luglio 2018, Loomer ha affermato che un uomo arrestato nel Dakota del Sud con attrezzatura per fabbricare bombe e armi illegali era un "terrorista antifa di sinistra". Secondo quanto da lui pubblicato sui social fino in quel momento, e secondo suo fratello, era invece un conservatore che disprezzava i liberali e il movimento Antifa. Durante i tentativi di attentati negli Stati Uniti dell'ottobre 2018 tramite il servizio postale, Loomer ha affermato falsamente che gli attacchi con bombe erano un'operazione " false flag " orchestrata dai democratici.

Nel 2023, Loomer ha accusato Casey DeSantis , moglie del candidato presidenziale e concorrente di Trump Ron DeSantis, di aver esagerato la sua lotta contro il cancro al seno per sostenere la campagna presidenziale del marito.

In seguito all'attacco del 2023 condotto da Hamas contro Israele, Loomer e altri influencer di destra hanno amplificato una falsa storia sostenendo che il 13 ottobre 2023 sarebbe stato un "giorno di jihad " globale, una storia che ha motivato un proprietario terriero di 71 anni nell'Illinois a pugnalare a morte un bambino di 6 anni e a tentare di uccidere la madre musulmana. Dopo un incidente automobilistico mortale a Long Beach il 14 ottobre, Loomer ha affermato che l'incidente era "terrorismo islamico", sostenendo che la polizia aveva ricevuto ordine di non farne notizia. La polizia ha successivamente affermato che "non c'era alcuna indicazione che questo incidente fosse un atto di terrorismo, né che fosse associato al genocidio messo in atto da Israele".

Nel novembre 2023, Loomer ha preso parte a uno studio dell'Atlantic Council, analizzato da Bloomberg, di Community Notes su Twitter in merito alla disinformazione nella guerra tra Israele e Hamas. Il 12 ottobre, ha condiviso un video di una "manifestazione pro-Hamas" che aveva attraversato Londra gridando insulti razzisti, sottintendendo che l'incidente fosse recente. Il video era in realtà del maggio 2021 e la polizia aveva effettuato degli arresti dopo l'incidente. Loomer ha anche twittato false informazioni sull'esplosione del Rainbow Bridge del 2023 a Buffalo, New York. Ha affermato che l'FBI sospettava un attacco terroristico e che potrebbe esserci un "complotto jihadista" alla parata del Ringraziamento di Macy's, nonostante il veicolo viaggiasse sul lato statunitense del confine verso il Canada.

Loomer ha falsamente affermato che una tempesta invernale verificatasi prima delle primarie presidenziali repubblicane dell'Iowa del 2024 sia stata creata dallo "Stato Profondo" utilizzando il programma di ricerca aurorale attiva ad alta frequenza (HAARP) al fine di favorire le possibilità elettorali della candidata presidenziale Nikki Haley.

Nel 2023 e nel 2024, Loomer ha attribuito falsamente i post sui social media ai familiari dei giudici Arthur Engoron e Juan Merchan , che stavano supervisionando i casi giudiziari che coinvolgevano Donald Trump. Loomer ha affermato in modo errato che questi familiari avevano chiesto la carcerazione di Trump sui social media. La disinformazione di Loomer è stata amplificata da Trump per supportare le sue affermazioni secondo cui Engoron e Merchan erano prevenuti nei suoi confronti.

Nel luglio 2024, Loomer ha falsamente affermato su X che "Joe Biden sta morendo e che sono in corso gli ultimi preparativi per lui". Nel settembre 2024, Loomer ha promosso la bufala che a Springfield, Ohio, "20.000 haitiani cannibali" si cibassero di animali domestici.





Crediti immagine: Gage Skidmore