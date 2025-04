"Il Consiglio Nazionale di Forza Italia che si è tenuto a Roma ha sancito due cose fondamentali.

Un partito unito più che mai dietro alla grande leadership del nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani che abbiamo ricandidato nel board del Ppe e il peso sempre crescente di FI all'interno dello stesso Partito Popolare Europeo sottolineato dalla presenza del presidente Manfred Weber che ha ribadito l'autorevolezza della delegazione Italiana".

Così in una nota il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi.

"La cosa ancora più importante che ha dichiarato è il fatto che Forza Italia rappresenta il PPE nel nostro Paese. Sempre nel Consiglio di oggi abbiamo approvato dei documenti molto importanti che costituiranno la nostra linea in Europa soprattutto riguardo alla necessità di cambiare molte politiche europee degli ultimi anni a cominciare dal Green Deal, passando per le folli restrizioni per il settore auto, arrivando alla necessità di avere una indipendenza energetica dell'Italia, ma anche dell'Europa".