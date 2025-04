Una giornata ricca di novità sul fronte dei trasporti a Roma. Tra cantieri che partono, treni che arrivano e scioperi che si fermano, ecco cosa c’è da sapere oggi 🚆🛠️

🚇 Metro di Roma: cosa ci riserva il bilancio 2025-2027?

Linea C protagonista assoluta: 1,5 miliardi previsti nel 2025 e oltre 2 miliardi nel 2026. Arrivano anche nuovi treni per le linee A e B, ma restano fermi i lavori anti-incendio e il nodo di viale Jonio. Le metropolitane restano il cuore del sistema, ma senza certezze non si va lontano.

🚈 Metro B: arriva il primo treno Hitachi

È atterrato (anzi, binato) il primo convoglio Hitachi sui binari della Metro B. Si tratta del primo tassello della futura rivoluzione tecnologica delle metropolitane romane.

🛠️ Tram: avviati i cantieri al Centro Carni

Sono ufficialmente partiti i lavori per il nuovo deposito-officina della rete tramviaria, nei pressi del Centro Carni. Un passaggio chiave per supportare le nuove linee previste nei prossimi anni.

🚌 Cilia Italia assume: cercasi autisti per la Valle del Sacco

In vista dell’ingresso nel lotto 3 delle Unità di Rete, la società Cilia Italia ha avviato una campagna di assunzione per nuovi autisti. Un’opportunità concreta per chi cerca lavoro nel settore del TPL.

❌ Sciopero revocato: l’11 e 12 aprile i treni circolano regolarmente

Lo sciopero ferroviario previsto per giovedì e venerdì è stato ufficialmente revocato. Nessuna interruzione, il servizio sarà regolare.

