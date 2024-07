WASHINGTON, D.C. — Oggi (mercoledì 24 luglio), la deputata Rashida Tlaib (MI-12) ha rilasciato la seguente dichiarazione riguardo al discorso di Netanyahu al Congresso riunito in seduta congiunta:

"Netanyahu è un criminale di guerra che sta commettendo un genocidio contro il popolo palestinese. È assolutamente vergognoso che i leader di entrambi i partiti lo abbiano invitato a parlare al Congresso. Dovrebbe essere arrestato e inviato alla Corte Penale Internazionale.Dal 1948, gli Stati Uniti hanno fornito oltre 141 miliardi di dollari in armi al governo israeliano per finanziare la pulizia etnica dei palestinesi, inclusi 17,9 miliardi di dollari dallo scorso ottobre.Il regime di apartheid di Netanyahu ha già massacrato oltre 39.000 palestinesi a Gaza, tra cui oltre 15.000 bambini. Eppure i miei colleghi e l'Amministrazione Biden continuano ad approvare ulteriori finanziamenti e inviare altre armi, anche mentre bambini innocenti come Hind Rajab sono uccisi con 355 proiettili, colpiti in testa dai cecchini israeliani, bruciati vivi nelle loro tende con armi di fabbricazione statunitense, bombardati mentre giocano a scuola, deliberatamente lasciati morire di fame... bombardati anche nei campi profughi dove vengono scoperti in fosse comuni, nudi e con le mani legate... tutto trasmesso in diretta per il mondo intero.Questi sono indiscutibilmente crimini di guerra secondo il diritto internazionale.Diciamo le cose come stanno: questo evento è una celebrazione della pulizia etnica dei palestinesi. È un giorno triste per la nostra democrazia quando i miei colleghi sorrideranno per una foto con un uomo che sta attivamente commettendo genocidio. È ipocrita affermare di essere preoccupati per l'enorme bilancio di vittime civili innocenti, e poi accogliere a braccia aperte la persona responsabile di questi crimini di guerra nel nostro Campidoglio. Il loro silenzio è un tradimento, e la storia li ricorderà di conseguenza.Il nostro governo deve smettere di sostenere e finanziare questo genocidio ora".





Rashida Tlaib (Detroit, 24 luglio 1976) è una politica statunitense, membro della Camera dei rappresentanti per lo Stato del Michigan dal 2019. È la prima donna di religione islamica ad essere eletta al Congresso statunitense per il distretto del Michigan. Maggiore di 14 figli, Rashida Tlaib (nata Harbi) è figlia di immigrati palestinesi della classe operaia. La madre è nata a Beit Ur El Foka, vicino alla città di Ramallah, in Cisgiordania. Il padre è nato a Beit Hanina, un quartiere di Gerusalemme Est, trasferitosi prima in Nicaragua, poi a Detroit dove ha lavorato in una catena di montaggio in uno stabilimento della Ford Motor Company. Essendo la primogenita, Tlaib ha avuto un ruolo nel crescere i suoi fratelli. Ha frequentato la scuola elementare di Harms, Bennett Elementary e Phoenix Academy. Si è diplomata alla Southwestern High School di Detroit nel 1994, ottenendo poi una laurea in scienze politiche nel 1998 presso la Wayne State University e un'altra in giurisprudenza presso la Cooley Law School della Western Michigan University nel 2004. Nel 2008 è eletta alla Camera dei rappresentanti del Michigan. È la prima donna musulmana a sedere nella legislatura del Michigan, e la seconda in una legislatura statale in tutto il Paese. Alla Camera è la presidente del comitato finanziario. Dopo tre termini, non può correre di nuovo. Essendo avvocato, lavora per associazioni che aiutano i gruppi svantaggiati. Quando John Conyers si dimette nel dicembre 2017 a causa di accuse di molestie sessuali, Tlaib annuncia la sua candidatura alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Si presenta nel 13º distretto, un collegio elettorale fortemente democratico che comprende una parte di Detroit e dei suoi sobborghi. Nell'agosto 2018 vince le primarie democratiche con un punto percentuale in più (all'incirca 900 voti) rispetto al presidente del consiglio comunale di Detroit, Brenda Jones, che aveva sostituito Conyers per completarne il mandato. Viene eletta il 6 novembre 2018, entrando in carica nel gennaio 2019. È una delle prime due donne musulmane (l'altra è Ilhan Omar) e la prima personalità palestinese ad essere eletta nel Congresso degli Stati Uniti. Ha prestato giuramento su una traduzione in lingua inglese del Corano indossando un tradizionale abito palestinese ricamato.