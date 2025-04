Domenica la responsabile dell'ufficio stampa regionale di Medici Senza Frontiere (MSF), Inas Abu Khalaf, in risposta all'attacco missilistico israeliano che ha preso di mira l'ospedale Battista a est di Gaza City, ha dichiarato che Israele sta portando avanti una pulizia etnica contro tutti gli aspetti della vita nella Striscia, aggiungendo che il tanfo di morte è ovunque, poiché la dottrina militare israeliana si basa sul principio della ritorsione indiscriminata e cieca.

Abu Khalaf ha confermato che lo scenario di attacchi agli ospedali di Gaza si sta ripetendo con maggiore violenza, respingendo al contempo le accuse che l'esercito di occupazione ha cercato di promuovere, ribadendo che non vi è alcuna giustificazione per gli attacchi indiscriminati contro gli ospedali, la cui protezione è garantita dal diritto internazionale umanitario.

Abu Khalaf ha affermato che Israele sta violando tutti gli standard etici e umanitari, descrivendo ciò che sta accadendo come una "guerra a tutti gli aspetti della vita nella Striscia di Gaza", con il mantenimento della chiusura dei valichi dal 2 marzo.

Mesi dopo il primo attacco, Israele ha nuovamente bombardato l'ospedale Battista, prendendo di mira la reception e il pronto soccorso con due missili. L'ospedale è del tutto inagibile, con i pazienti e i feriti dislocati nelle strade circostanti alla ricerca di un rifugio.



Media e politici, sia in Italia che all'estero, si scandalizzano per due missili che l'esercito di Putin ha lanciato su una città ucraina causando più di trenta morti e oltre un centinaio di feriti... gli stessi media e gli stessi politici, però, ritengono invece dovuto che lo Stato ebraico faccia di peggio ogni giorno da 16 mesi su Gaza... oltre ai crimini che sta commettendo anche a Gerusalemme est e in Cisgiordania.

Non è giusto, né tantomeno normale. Però, quello che non fanno le istituzioni, lo possiamo fare noi: promuoviamo Boicottaggi Disinvestimenti Sanzioni per Israele...