"Cari cittadini di Israele,All'inizio del mio discorso, vorrei inviare – a nome mio e di mia moglie, e sono certo anche di tutti voi – le mie più sentite condoglianze alla famiglia del maresciallo G'haleb Nasser, di benedetta memoria, caduto oggi nella Striscia di Gaza. L'intero popolo d'Israele è in lutto insieme alla cara famiglia. L'intero popolo d'Israele lo saluta per il suo eroismo. Invio i miei migliori auguri di una pronta e completa guarigione ai combattenti, uomini e donne, rimasti feriti nella stessa battaglia.Sono al fianco dei combattenti e dei comandanti. Ho dato ordine alle IDF di rispondere con vigore e di aumentare ulteriormente la pressione su Hamas. Siamo impegnati in una guerra di redenzione, una guerra su sette fronti. Questa guerra ha avuto costi altissimi, perché ogni perdita è un mondo a sé stante. Ma, come popolo che ha a cuore la vita, non abbiamo altra scelta che continuare a lottare per la nostra stessa esistenza, fino alla vittoria.Cittadini di Israele, come vostro Primo Ministro, non mi arrenderò.Non mi arrenderò agli assassini che hanno perpetrato il più terribile massacro del popolo ebraico dai tempi dell'Olocausto, perché una tale resa metterebbe in pericolo la sicurezza dello Stato e metterebbe in pericolo anche voi. Siamo in una fase decisiva della campagna, e questa fase richiede pazienza e determinazione per vincere. Se ci arrendiamo ora al diktat di Hamas, tutti i grandi successi che abbiamo ottenuto grazie ai nostri combattenti, ai nostri caduti e ai nostri eroi feriti, tutti questi successi saranno stati semplicemente vani.Fin dall'inizio della guerra, abbiamo sentito appelli per la sua conclusione, per la sua conclusione tramite la resa. Queste richieste si sono intensificate ultimamente. Se avessi ceduto a queste richieste: non saremmo entrati a Rafah. Non avremmo occupato il corridoio di Filadelfia. Non avremmo eseguito l'operazione cercapersone. Non avremmo eliminato Sinwar, Deif, Haniyeh o Nasrallah. Non avremmo creato le condizioni per la caduta del regime di Assad e un duro colpo all'asse iraniano. Non avremmo cambiato il volto del Medio Oriente.Avremmo semplicemente continuato a vivere in un pericolo esistenziale.Pertanto, vorrei dirvi alcune parole sull'Iran: sono impegnato a impedire all'Iran di possedere armi nucleari. Non cederò su questo; né mi ritirerò o mi tirerò indietro, nemmeno di un millimetro. Ma la cosa divertente è ascoltare le critiche espresse da coloro che si sono opposti alle numerose azioni da me intraprese nel corso degli anni per colpire e ritardare il programma nucleare iraniano.Senza queste azioni, l'Iran avrebbe già avuto armi nucleari 10 anni fa. Ma molti di coloro che parlano oggi in questo gruppo si sono sistematicamente opposti a ogni mia attività e alla politica aggressiva che ho condotto. L'ipocrisia a quanto pare non conosce limiti.Per quanto riguarda il rappresentante dell'Iran a Gaza, se non completiamo la distruzione delle capacità militari e di governo di Hamas, il prossimo 7 ottobre e i prossimi rapimenti saranno solo questione di tempo. Hamas dice che lo farà. Intendono farlo e ci stanno lavorando. Lasciare al potere il regime di Hamas a Gaza rappresenterebbe una grande sconfitta per Israele e una grande vittoria per l'Iran.Questo fine settimana, Hamas ha nuovamente respinto una proposta che avrebbe potuto portare al rilascio della metà degli ostaggi ancora in vita a Gaza e al rientro di molti dei deceduti. Hamas chiede la fine della guerra e il mantenimento del suo regime. Chiede inoltre il completo ritiro israeliano da Gaza e la sua riabilitazione con l'afflusso di ingenti capitali che gli consentiranno di riarmarsi e preparare nuovi attacchi contro di noi.Porre fine alla guerra a queste condizioni di resa significherebbe mandare un messaggio a tutti i nemici di Israele: prendendo in ostaggio gli israeliani è possibile mettere in ginocchio lo Stato di Israele e sconfiggerlo.Sarebbe anche il messaggio letale che il terrorismo paga, il che danneggerebbe la sicurezza dell'intero mondo libero.Naturalmente, in queste condizioni, l'importante visione del presidente Trump non potrebbe realizzarsi: la visione che cambierà il volto di Gaza una volta per tutte e permetterà al nostro Paese di vivere in sicurezza.Pertanto, lo ripeto: non concluderemo la guerra di redenzione prima di aver distrutto Hamas a Gaza, restituito tutti i nostri ostaggi e assicurato che la Striscia di Gaza non costituirà mai più una minaccia per Israele.Quegli elementi in Israele che chiedono in modo così irresponsabile la fine della guerra, alle condizioni di resa di Hamas, cosa stanno facendo? Stanno riecheggiando parola per parola la propaganda di Hamas. Stanno alimentando la brutale guerra psicologica che sta conducendo contro di noi e contro le nostre famiglie, e stanno ritardando il rilascio dei nostri ostaggi, anziché avvicinarlo. Li stanno lasciando con Hamas più a lungo.Le condizioni di resa proposte da Hamas non sono una novità. Le richiede ripetutamente in ogni accordo di rilascio.Ma quale leader israeliano responsabile potrebbe accettarli dopo il 7 ottobre? Di sicuro non io. Sono certo che non lo fareste nemmeno voi .Quelli tra noi che ci chiedono di arrenderci al diktat di Hamas ci dicono: "Capitolerete ora. Lascerete Gaza e il corridoio di Filadelfia. Solleverete Hamas e farete in modo che non torniate a combattere, e dopo che Hamas avrà restituito tutti gli ostaggi, tornerete a combattere".L'assurdità più grande, la più grande, è che lo dicano apertamente negli studi mentre Hamas li guarda. Capito? In effetti, ci stanno dicendo: "Dite ad Hamas: vi stiamo annunciando che vi stiamo mentendo, e voi sarete d'accordo". Hamas può essere un gruppo di assassini abominevoli, ma non è stupido.Chiedono garanzie internazionali restrittive che non permettano di alimentare l'illusione dell'"inganno" che tutti gli "esperti" ci stanno offrendo negli studi cinematografici. Non hanno idea di come funzioni il sistema internazionale. Nessuno, certamente né gli Stati Uniti, né la Cina, né la Russia, né altri membri del Consiglio di Sicurezza – nessuno – collaborerebbe con un simile inganno, che renderebbe impossibile il ritorno in guerra. Non avremmo alcuna legittimità per farlo.Ricordate con quanta rapidità Israele ha perso la legittimità internazionale per la guerra più giusta della nostra storia, e questo dopo che i mostri di Hamas hanno assassinato oltre 1.200 dei nostri cittadini in un solo giorno e ne hanno rapiti più di 250.La situazione si è ribaltata molto rapidamente. La pressione diplomatica era rivolta contro di noi. Siamo stati sottoposti anche a un embargo sulle armi da parte dei nostri buoni amici, e attualmente stiamo affrontando accuse di genocidio sulla scena internazionale.Allora vorrei chiarire: non c'è alcun impegno fittizio. Se promettiamo di non combattere, non potremo tornare a combattere a Gaza.Come condizione per porre fine alla guerra, Hamas esige il ritiro completo delle IDF dalla Striscia, compreso il corridoio di Filadelfia e la zona di sicurezza che protegge i residenti di Israele dal terrorismo di Hamas.Vorrei chiedervi: i nostri combattenti hanno combattuto invano? I nostri eroi sono caduti e sono stati feriti invano? Anche in Libano e Siria abbiamo istituito zone di sicurezza per proteggere gli abitanti del nord. L'importanza di un ritiro dalla Striscia di Gaza è che in breve tempo Hamas riabiliterebbe il suo esercito terrorista e sarebbe in grado di perpetrare nuovamente rapimenti di massa e ulteriori massacri di cittadini israeliani.Il mio obbligo come Primo Ministro è impedire che ciò accada, e lo impedirò.Credo che sia possibile restituire gli ostaggi senza arrendersi al diktat di Hamas. È così che ho agito finora. Sapete che in una delle prime riunioni del Gabinetto di Sicurezza della guerra, forse la prima, un funzionario di altissimo livello dell'apparato di sicurezza disse che avremmo dovuto abituarci al fatto che forse non saremmo riusciti a restituire nemmeno un ostaggio.Credevo il contrario. Credevo che la combinazione di pressione militare e diplomatica avrebbe potuto portare al rilascio degli ostaggi. Molti non ci credevano, ma ad oggi abbiamo restituito 196 ostaggi, di cui 147 vivi. Ventiquattro ostaggi vivi e 35 deceduti sono ancora detenuti a Gaza. La missione non è ancora stata completata e intendo completarla senza arrendermi ad Hamas.Dallo scoppio della guerra, compresi gli ultimi giorni, io e mia moglie abbiamo incontrato e parlato con molte delle famiglie degli ostaggi. Continueremo a incontrarle tutte, proprio come abbiamo fatto fin dall'inizio della guerra. Incontro le persone. Comprendo il tormento delle care famiglie, delle madri e dei padri, dei fratelli e delle sorelle, e delle mogli. Sento il loro immenso dolore. Sento il grido dei loro cuori. Aumenteremo la pressione su Hamas finché non raggiungeremo tutti gli obiettivi della guerra. Lo ripeto ancora una volta: non rinunceremo nemmeno a un ostaggio, vivo o morto che sia. Siamo determinati a riportarli tutti a casa.Cittadini d'Israele, siamo nel mezzo di una guerra su più fronti senza precedenti. Grazie all'eroismo dei nostri coraggiosi combattenti, al grande spirito del nostro popolo e alla vigorosa politica del governo che ho guidato, abbiamo ottenuto grandi risultati. Ma le missioni devono ancora essere completate e siamo determinati a portarle a termine.Al termine della festa della libertà e del passaggio a Maimouna, e all'inizio dei giorni della memoria e dell'indipendenza che uniscono il nostro popolo, dico:Ci attendono ancora grandi sfide e saremo in grado di affrontarle perché lo faremo insieme.Lo faremo con determinazione, forza, fede e con il grande spirito che batte nel cuore del nostro popolo.Insieme resisteremo. Insieme combatteremo e, con l'aiuto di Dio, insieme vinceremo".

Questo è quanto ha detto sabato in un messaggio alla nazione - le conferenze stampa ha rinunciato da mesi a farle per evitare domande imbarazzanti - il primo ministro Benjamin Netanyahu. È la dichiarazione di un delinquente che vede nel genocidio del popolo palestinese la sola via per rimanere al potere, per cercare di sfuggire al giudizio di un tribunale in una triplice causa che, nel caso di colpevolezza, lo vedrebbe finire in carcere.

Che questo schifoso criminale possa vomitare le sue menzogne per giustificare la sua sopravvivenza politica ha una sua logica. Invece, non ha logica e giustificazione alcuna che tali assurdità siano supportate anche dalla comunità internazionale, la stessa che pretende di rappresentare e sostenere il diritto internazionale umanitario.

Pertanto, se Netanayahu non è diverso da Hitler, chi non fa nulla per impedire i suoi disegni genocidari ne è complice.