Questa la dichiarazione del procuratore della Corte penale internazionale, Karim Asad Ahmad Khan, a commento della visita da lui appena effettuata in Ucraina e Polonia.

Oggi ho visitato l'Ucraina occidentale e la Polonia in relazione all'indagine in corso del mio Ufficio sulla situazione in Ucraina. Questo mi ha permesso di valutare personalmente la situazione sul campo, incontrare le comunità colpite e accelerare ulteriormente il nostro lavoro impegnandomi con le controparti nazionali.Durante la mia permanenza nell'Ucraina occidentale, ho incontrato Dmytro Kuleba, Ministro degli Affari Esteri e Iryna Venediktova, Procuratrice Generale. Il mio messaggio era chiaro: siamo pronti a collaborare con tutte le autorità nazionali competenti al fine di ottenere informazioni, costruire uno sforzo collettivo per stabilire la verità e garantire che le persone responsabili di crimini internazionali siano giudicate in tribunale. Sono sinceramente grato per la volontà del Ministro degli Esteri e del Procuratore generale di incontrarmi in un momento incredibilmente difficile per tutti coloro che si trovano in Ucraina.Sono stato anche lieto di avere l'opportunità, durante la mia visita, di incontrare in collegamento remoto il Presidente Volodymyr Zelensky. Entrambi abbiamo ritenuto necessario uniti che si dovrebbe compiere ogni possibile sforzo per garantire che la condotta delle ostilità non dia luogo a violazioni del diritto umanitario internazionale e che i civili siano protetti dagli effetti del conflitto. Ho sottolineato la mia volontà di ampliare la collaborazione con tutte le autorità nazionali competenti in modo da poter insieme garantire che le presunte violazioni del diritto internazionale siano indagate a fondo.Durante la mia visita, ho anche avuto l'opportunità di incontrare coloro che sono stati costretti a fuggire a causa delle ostilità in Ucraina presso il centro di accoglienza per rifugiati di Medyka in Polonia. I resoconti che ho sentito da uomini, donne e bambini hanno accresciuto la mia preoccupazione per l'impatto di questa situazione sulla popolazione civile.Desidero inviare un messaggio chiaro a tutti coloro che partecipano alle ostilità.Se gli attacchi sono diretti intenzionalmente contro la popolazione civile: questo è un reato che il mio Ufficio può indagare e perseguire. Se gli attacchi sono diretti intenzionalmente contro obiettivi civili, compresi gli ospedali: questo è un reato che il mio Ufficio può indagare e perseguire.Coloro che prendono parte a queste ostilità, siano essi forze armate regolari, milizie o gruppi di autodifesa, devono sapere che indossando l'uniforme o portando un'arma non sono esonerati da responsabilità, ma al contrario si assumono ulteriori obblighi legali. Per coloro che non agiscono in conformità con il diritto internazionale umanitario, il mio Ufficio ha il potere di agire per garantire che chiunque abbia commesso crimini internazionali siano ritenuti responsabili in conformità con quanto dichiarato nello Statuto di Roma. Stiamo già raccogliendo attivamente prove nel perseguimento di questo obiettivo e credo che la mia visita di oggi rafforzerà tale lavoro.Il lavoro del mio Ufficio in relazione alla situazione in Ucraina sarà sempre svolto in modo coerente con i principi fondanti dello Statuto di Roma. Svolgiamo il nostro lavoro con indipendenza, imparzialità e integrità. Ho sottolineato che desidero impegnarmi con tutte le parti in conflitto.In linea con questo approccio, ho anche trasmesso alla Federazione Russa una richiesta formale di incontrare le loro autorità competenti e discutere la situazione attuale in quanto riguarda il mandato del mio Ufficio. A mio avviso, è essenziale che la Federazione Russa si impegni attivamente in questa indagine e sono pronto a incontrarla.La mia visita in Ucraina ha anche sottolineato l'importante compito che dobbiamo affrontare per garantire che l'intera gamma di prove documentali, digitali, forensi e testimoniali sia utilizzata come parte delle nostre indagini. La portata di questa indagine e il difficile contesto in cui sarà condotta danno luogo a inevitabili richieste al mio Ufficio che intendo soddisfare con una risposta efficace.È quindi essenziale che venga mantenuto il sostegno collettivo di tutti gli Stati Parte poiché il nostro lavoro ora si avvia a una fase importante. Ribadisco il mio invito a quegli Stati a fornire assistenza al mio Ufficio, anche attraverso contributi finanziari volontari e la fornitura di esperti nazionali non di parte. Ciò sarà essenziale per far fronte alle urgenti necessità di risorse del mio Ufficio e per consentirci di affrontare efficacemente tutte le situazioni attualmente oggetto di indagine o in corso di processo. ...