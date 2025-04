SACE ha lanciato Flex4Future, un progetto innovativo che ridefinisce l’organizzazione del lavoro introducendo smart working illimitato, orari flessibili e la sperimentazione della settimana lavorativa di quattro giorni. È la prima partecipata pubblica italiana ad adottare un modello lavorativo avanzato.



SACE promuove un nuovo paradigma di lavoro

Flex4Future si basa su tre principi chiave. Orario flessibile: eliminazione dei controlli sulle timbrature, consentendo ai dipendenti di gestire autonomamente il proprio tempo. Smart working senza limiti: i lavoratori potranno scegliere dove svolgere le proprie attività senza restrizioni sul numero di giornate da remoto. Settimana lavorativa di quattro giorni: su base volontaria, i dipendenti potranno optare per un modello di lavoro ridotto a 36 ore settimanali (anziché 37) senza variazioni salariali, scegliendo liberamente il giorno di riposo. L’iniziativa promossa da SACE verrà studiata dall’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano, che ne valuterà l’efficacia e gli impatti. Come sottolineato da Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio, la flessibilità è oggi un elemento chiave per migliorare le prestazioni aziendali e il benessere dei lavoratori. “Di qui – ha aggiunto – l’importanza di monitorare e misurare in modo rigoroso e approfondito l’impatto delle nuove modalità di lavoro sulle persone e sull’organizzazione, per orientare le scelte organizzative e verificarne efficacia e sostenibilità nel tempo”.



Il nuovo modello di SACE si basa su fiducia reciproca, trasparenza e responsabilizzazione

SACE ha inoltre stretto una partnership con Microsoft, che metterà a disposizione soluzioni tecnologiche avanzate per agevolare il nuovo modello lavorativo. Secondo Vincenzo Esposito, AD di Microsoft Italia, le tecnologie digitali e l’Intelligenza Artificiale generativa giocheranno un ruolo cruciale nel migliorare produttività ed equilibrio tra vita privata e professionale: “Le soluzioni avanzate per la collaborazione e la produttività, che in futuro saranno ulteriormente potenziate dall’IA generativa per raggiungere nuovi livelli, consentono alle organizzazioni di valorizzare tutte le persone, migliorando il loro benessere grazie a un maggior equilibrio tra vita privata e lavorativa”, ha dichiarato. Anche l’AD di SACE Alessandra Ricci ha espresso soddisfazione per il nuovo modello di organizzazione del lavoro che “consentirà al Gruppo di aumentare la propria resilienza e la capacità di rispondere ai cambiamenti”. “È un passo importante nella trasformazione culturale intrapresa un anno fa con il piano industriale Insieme2025, che, grazie a valori quali fiducia reciproca, trasparenza e responsabilizzazione, aumenterà la nostra efficacia, garantendo il benessere, il senso di appartenenza e un sano equilibrio tra la vita personale e quella professionale di tutti i colleghi”, ha quindi concluso l’AD.