Sul tracciato di Misano, per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, la pole va a Jack Miller (Ducati), che torna sulla prima casella della griglia per la prima volta dal 2018, con il tempo di 1:31.899, migliore di soli 15 millesimi dal compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che però partirà in seconda fila, perché dovrà scontare una penalizzazione di tre posizioni.

Ma domenica, a Misano, la prima fila sarà comunque tutta Ducati, grazie al terzo tempo ottenuto da Enea Bastianini (team Gresini) e al quarto fatto segnare da Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team).

Con 2 decimi di distacco dal primo, Vinales su Aprilia, interrompe il dominio Ducati, che però riprende subito dopo con il sesto e settimo tempo ottenuti, rispettivamente, da Johann Zarco (Pramac) e Luca Marini (VR46 Racing Team).

Rabbuiato e pensieroso, a fine qualifiche, il leader del mondiale Fabio Quartararo (Yamaha) oggi solo ottavo con un distacco di oltre 3 decimi dal primo. L'altra Aprilia di Aleix Espargaro e la Red Bull KTM di Miguel Oliveira chiudono l'elenco dei primi 10 migliori tempi.

Questi piloti e tempi della top ten:

1. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 1:31.899

2. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.015

3. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) + 0.115

4. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 0.149

5. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 0.219

6. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 0.270

7. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 0.327

8. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.347

9. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 0.678

10. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.876

Domenica, partenza alle 14:00. Mentre oggi le qualifiche si sono disputate su una pista leggermente bagnata, domani su Misano non è attesa pioggia.