La Voce di Ulisse è lieta di presentare un aggiornamento speciale sul trasporto pubblico a Roma, una città in costante evoluzione. Dall'entusiasmante incontro sulla metrotramvia G dello scorso gennaio, le prospettive si sono ampliate con l'annuncio di ulteriori sviluppi nella rete tramviaria, un aspetto cruciale per la mobilità urbana.

Ascolta il Podcast La Voce di Ulisse

L'assessore ai trasporti Eugenio Patané ha delineato piani ambiziosi per il futuro del trasporto pubblico nella Capitale, mettendo in evidenza l'ampliamento di quattro linee già esistenti e la progettazione di sette nuove linee, in linea con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

Queste iniziative promettono di trasformare radicalmente il panorama del trasporto su ferro a Roma, offrendo soluzioni più efficienti e accessibili per i cittadini romani. Scopriamo insieme le implicazioni di questi progetti per la mobilità nella Città Eterna.