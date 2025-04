La giornata di oggi ci regala una serie di aggiornamenti importanti sul fronte della mobilità romana e regionale: si parla di tram, treni, bus elettrici, scioperi e perfino di bus turistici. Ecco il punto della situazione.

🚋 TRAM: i ritardi dei CAF Urbos saranno riassorbiti

Durante la Fiera della Mobilità, l’assessore Patané ha annunciato che i ritardi nella consegna dei nuovi tram CAF Urbos saranno progressivamente recuperati.

«Aumenteremo il tasso delle consegne», ha assicurato, puntando a normalizzare la fornitura dei nuovi mezzi entro i tempi previsti.

🔗 Tutti i dettagli

🚆 FERROVIE: tornano i “Treni del Mare”

Con l’arrivo della bella stagione, Trenitalia ha annunciato il potenziamento delle corse nei giorni festivi verso le località balneari del Lazio e i Castelli Romani.

Una misura pensata per facilitare gli spostamenti dei cittadini durante le gite fuori porta e le vacanze.

🔗 Scopri di più

🔋 BUS ELETTRICI: cambia tutto nella gestione della flotta

La transizione elettrica non riguarda solo i mezzi, ma anche la logica con cui viene gestita l’intera flotta.

Fino a ieri, un autobus poteva rientrare in rimessa, fare un “pit stop” per rifornimento e ripartire rapidamente.

Con i nuovi bus elettrici, invece, entrano in gioco i tempi di ricarica delle batterie: servirà una gestione molto più precisa e strategica.

Un cambiamento che potrebbe portare a una maggiore affidabilità, ma anche a nuove sfide operative.

🔗 Approfondimento completo

✋ SCIOPERO: revocata l'agitazione del 26 aprile

Lo sciopero del trasporto pubblico previsto per sabato 26 aprile è stato ufficialmente revocato.

I mezzi circoleranno regolarmente, senza interruzioni del servizio.

🔗 La notizia completa

🚌 BUS TURISTICI: il TAR annulla le tariffe di Gualtieri per il Giubileo

Colpo di scena per quanto riguarda i bus turistici: il TAR ha annullato l’ordinanza del sindaco Gualtieri che prevedeva nuove tariffe in vista del Giubileo.

Una decisione che arriva dopo le proteste degli operatori del settore, preoccupati per l’impatto economico delle nuove misure.

🔗 Ecco cosa è successo



📌 Torniamo domani con un nuovo aggiornamento quotidiano.

💬 Intanto, se vuoi dire la tua su una delle notizie di oggi, faccelo sapere nei commenti o sui nostri canali social!

4o