Dal primo colloquio tra Russia e Ucraina che si è tenuto a Gomel, al confine tra Bielorussia e Ucraina, non si è avuto nessun risultato concreto, anche in rfelazione ad un cessate il fuoco, ma, secondo quanto riportato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la delegazione ucraina ha ricevuto alcuni "segnali". In pratica, le due delegazioni hanno messo sul tavolo i punti su cui nessuna delle parti è disposta a cedere. Adesso, entrambe, dovranno decidere se e come sarà possibile trovare dei punti d'incontro.

Intanto, si continua a combattere, e sempre più duramente.

La scorsa domenica, missili Grad hanno distrutto una base militare nella cittadina di Okhtyrka, nel nord-est del Paese ad un centinaio di chilometri ad ovest di Kharkiv.

Nel sud, Kherson, capoluogo dell'omonimo oblast poco più a nord della Crimea, è circondato dall'esercito russo, così come Kharkiv, seconda città più popolosa dell'Ucraina, dove i combattimenti continuano ad infuriare. Questo il video di un'esplosione avvenuta questa mattina nel centro della città, diffuso dal ministro degli Esteri Kuleba.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022

Anche a Kiev si susseguono le esplosioni, mentre da lunedì sta avanzando sulla capitale un enorme convoglio di mezzi corazzati russi lungo decine di chilometri.

Secondo fonti militari Usa, le forze russe all'interno dell'Ucraina avrebbero raggiunto il 75% di quelle fatte affluire nel Paese.

Nell'ultimo bollettino diramato da funzionari militari ucraini sarebbero adesso 5.710 i soldati russi rimasti uccisi nei primi cinque giorni di combattimento. In un videomessaggio pubblicato su Facebook, un portavoce dello stato maggiore del Paese ha aggiunto che oltre 200 soldati russi sono stati fatti prigionieri dalle forze ucraine, mentre dei mezzi militari russi sono stati distrutti 198 carri armati, 29 aerei, 846 veicoli corazzati e 29 elicotteri.

Questa mattina, il presidente ucraino Lukashenko ha dichiarato, come già aveva fatto quello kazako alcuni giorni fa, che non invierà truppe in Ucraina, smentendo ciò che era trapelato nelle ore precedenti.

Si allarga il numero di Paesi che hanno inviato e stanno inviando aiuti militari all'Ucraina che dovrebbero essere convogliati in un hub in territorio polacco. Tra gli aiuti, da Elon Musk sono stati consegnati all'Ucraina anche dei terminali di collegamento per consentire l'accesso ad Internet tramite la sua rete satellitare Starlink.

In Russia, le sanzioni stanno mettendo in crisi il sistema finanziario del Paese. Le persone si recano ai bancomat per ritirare contanti, mentre le aziende che possiedono valuta estera dovranno convertirla in rubli almeno per l'80%. Mastercard ha bloccato le transazioni con l'estero.