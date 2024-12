2 missili balistici KN-23 lanciati dall'oblast di Voronezh;

10 missili terra-aria S-300/S-400 lanciati dall'oblast di Belgorod;

12 missili da crociera Kalibr lanciati dal Mar Nero;

50 missili da crociera Kh-101/Kh-55SM lanciati dai bombardieri strategici Tu-95MS decollati dall'Oblast di Volgograd e dal Mar Caspio;

4 missili aria-superficie guidati Kh-59/Kh-69 lanciati da aerei tattici decollati dall'Oblast di Belgorod;

106 droni, compresi droni esca, lanciati dagli oblast di Bryansk, Millerovo, Orel e Primorsko-Akhtarsk.

Questo è l'elenco fornito dall'aeronautica militare ucraina delle armi con cui a Natale i russi hanno attaccato le infrastrutture energetiche di Kiev. La stessa aeronautica ha dichiarato anche che di questo elenco sono stati 113, tra missili e droni, gli obiettivi distrutti che hanno preso di mira le infrastrutture negli oblast di Kharkiv, Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Zhytomyr, Ivano-Frankivsk e Zaporizhzhia.

Il Ministero della Difesa russo ha afferma che le sue forze "hanno condotto un massiccio attacco con armi di precisione a lungo raggio e droni da attacco contro infrastrutture energetiche critiche in Ucraina che garantiscono il funzionamento del complesso militare-industriale . Gli obiettivi oggetto dell'attacco sono stati colpiti. Tutte le strutture sono state colpite".

I russi, da parte loro, denunciano gli attacchi ucraini nell'oblast di Kursk, a seguito dei quali nelle ultime ore sono rimaste uccise quattro persone. Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, intervenendo oggi al canale televisivo Rossiya-1, li ha definiti attacchi terroristici:

"Per quanto riguarda gli attacchi terroristici in corso da parte del regime di Kiev, che prendono di mira siti civili come edifici residenziali, ospedali, cliniche, negozi e aree di ritrovo pubblico, questo è assolutamente inaccettabile! Questi atti rappresentano una violazione diretta di tutte le convenzioni antiterrorismo e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Stiamo mettendo in guardia fermamente che tali azioni continue provocheranno una reazione progressivamente più forte e risoluta ogni volta".

Lavrov ha espresso delusione per il fatto che praticamente nessuna delle nazioni occidentali si sia unita alla condanna della Russia per questi attacchi, compresi i leader di organizzazioni internazionali come l'ONU, l'OSCE o l'UNESCO. Il ministro degli esteri russo ha sottolineato che la Russia pubblica regolarmente prove, compresi video, che mostrano le sue forze neutralizzare strutture direttamente collegate alla preparazione e all'esecuzione di operazioni militari ucraine.