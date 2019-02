Vivian Biagioni in radio con il primo singolo “Giove contro”

"Giove contro", in streaming e digital download, da venerdi 8 Febbraio sarà on air in radio, il primo singolo della giovane artista italo albanese, Vivian Biagioni, prodotto da Luca Venturi per la On The Set , arrangiato da Franco Muggeo. Il videoclip diretto da Marco D'Andragora, è stato girato a Milano.

- Avrei voluto scrivere io questa canzone in quanto mi rivedo molto nella frase : “ho amato solo quel che credevo fossi tu... imparerò ad amare quel che non credevo fossi tu...questa è Giove contro,ovvero la consapevolezza che troppe volte,per paura di restare soli, ci accontentiamo di un non amore e commettiamo l'errore di idealizzarlo”. -







Vivian ha solo 16 anni,ma è un grande talento, nata a Tirana l'11 Gennaio 2003, da madre albanese e padre italiano, ha iniziato a cantare all'età di di 6 anni nel teatro della scuola.

Ha partecipato, sia in Italia che in Albania, a molti talent, ottenendo sempre importanti premi e consensi dal pubblico.

2016 - 2017 Film Elvis Walk Home, 2016 Junior Eurovision Albania, 2017 Sanremo Junior Finale ,2017 - 2018 A Voice For Music Finale,2017 – 2018 The Voice Kids Albania . Blind Audition ,2018 Area Sanremo Semifinale e Finale Nazionale 2018.

Vivian, ama Demi Lovato,Lady Gaga e Christina Aguilera, il suo slogan è “we can do the world a better place with our love and our strength”.







instagram.com/vivianbiagioni

www.facebook.com/profile.php?id=100002342361338