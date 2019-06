Fico ricorda come l'Italia dovrebbe essere: una comunità solidale e coesa che rispetti anche migranti e rom

Già ieri, il presidente della Camera, il 5 Stelle Roberto Fico, riguardo al 2 giugno aveva dichiarato: «Non dimentichiamo mai cosa significa essere una comunità solidale e coesa che condivide valori e principi...»





Domenica, dialogando con i cronisti presenti prima dell'inizio della classica parata ai Fori imperiali, Fico ha detto che «oggi [2 giugno] è la festa di tutti quelli che si trovano sul nostro territorio: è dedicata ai migranti, ai rom, ai sinti, che sono qui ed hanno gli stessi diritti.

La forza della Repubblica è quella di non fare differenze di sesso, razza o opinioni politiche. Sotto la bandiera italiana si ritrovano tutti.

Non ci devono essere polemiche sterili e strumentali, oggi è la festa di tutti. Nel cielo sventola la bandiera della Repubblica, che significa libertà, democrazia e rispetto di tutte le persone che si trovano sul nostro territorio».

Una dichiarazione da statista quella di Fico, sorprendente per un 5 Stelle se non fosse spiegabile che, oltre l'anima dirigista del duo Casaleggio-Grillo, nel movimento esiste ancora un'anima di sinistra, quella che lo aveva caratterizzato alla sua nascita al primo vaffa-day.





Una nota di colore, oltre che di puro avanspettacolo è rappresentata dall'immediata risposta - in forma di commento social - alla dichiarazione di Fico da parte di quel personaggio che occupa la carica di ministro dell'Interno che senza por tempo in mezzo ha dichiarato, nonostante nessuno glielo avesse chiesto, «io dedico invece la Festa della Repubblica all'Italia e agli Italiani, alle nostre donne e uomini in divisa che, con coraggio e passione, difendono la sicurezza, l’onore e il futuro del nostro Paese e dei nostri figli»...

Alla dichiarazione del ministro manca "eia, eia... alalà" e poi sarebbe stata perfetta nella sua paradossale comicità, visto che è stata pronunciata da uno che, fino a qualche tempo fa, voleva creare uno Stato del nord che al massimo poteva comprendere l'Emilia Romagna, insultava chiunque fosse nato nell'Italia meridionale e insulare, tifava persino contro la nazionale di calcio italiana...