Alberto Scerbo torna in radio con il nuovo singolo “Lunedì”, un brano che risponde ad una domanda cruciale: “Chi lo dice che il lunedì a volte non sia meglio che il week-end?

Diciamoci la verità: Non sempre le cose tanto attese e tanto sperate sono poi come ce le immaginavamo. A volte rimaniamo delusi, forse per le troppe aspettative che ci siamo creati. Così, anche quello che non sembrava essere quello che forse desideravano, diventa per certi più interessante e stimolante.

“Lunedì”, il singolo appena lanciato dal cantautore trentino Alberto Scerbo per l’estate 2025, parla proprio di quello. Con un ritmo fresco e sbarazzino, il brano è un vero e proprio inno alla positività, a guardare oltre, a prendere con leggerezza anche le delusioni della vita, perché si sa che alla fine anche se abbiamo sogni che rimango a metà.

Dobbiamo ripeterci: “ma sì che va, ma sì che va”, lo cantava anche la Carrà.





