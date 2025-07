Se stai preparando la tua lista di letture per l’estate, tra romanzi d’amore, thriller e fantasy, lascia spazio a una voce nuova e sorprendente: Ares Devinar, giovane conduttore radiofonico e cantante, ci regala con “La Radio Non Mente” (Family Editore) un’autobiografia intensa e sincera, perfetta da leggere sotto l’ombrellone.

🎙️ Chi è Ares Devinar?

Nato nel 2003 a Gorizia, Ares è una giovane promessa della scena radiofonica e musicale italiana. Speaker e cantante, è la voce di Play It, un progetto che fonde musica, parole e comunicazione, con l’obiettivo di raccontare la realtà senza filtri. La sua missione? Rendere la radio un luogo di verità e libertà espressiva.

📖 Il libro

“La Radio Non Mente” è molto più di una biografia: è uno specchio emotivo, un racconto che esplora il lato più intimo dell’adolescenza. L’autore si mette a nudo, condividendo insicurezze, paure, fragilità e sogni. La narrazione accompagna il lettore in un percorso di crescita, sempre in evoluzione, sempre alla ricerca di autenticità.

“Trasportando nell’ambito interiore tutte le problematiche adolescenziali, ancora vive tra insicurezze nella realtà che percorre, cercando di affrontarle e di rialzarsi sempre.”

🌴 Perché portarlo in vacanza?

✅ È ispirante e vero: ti farà riflettere mentre ti godi il sole.

✅ È scorrevole e diretto, ma ricco di spunti personali.

✅ È perfetto per chi ama le autobiografie sincere e le storie di rinascita.

📌 Dove trovarlo?

Un estratto è già disponibile su Writer Officina, dove puoi anche votarlo per i Writer Officina Gold, la selezione delle opere più amate dai lettori.



📚 Che tu sia in spiaggia, in montagna o sul divano di casa, “La Radio Non Mente” è una lettura da mettere assolutamente in valigia quest’estate.



Acquista il libro di Ares qui: https://amzn.eu/d/eLuOxT3