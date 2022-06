Francesco Bagnaia (Ducati), in testa fin dal via sul Motul TT di Assen, ritorna sul primo gradino del podio aggiudicandosi il Gran

Premio d'Olanda di MotoGP. Non solo, nel mondiale piloti riduce di quasi un terzo il suo distacco da Quartararo (Yamaha),

ritiratosi dopo esser stato sbalzato dalla moto.

Come già accennato, al via è Bagnaia a scattare in testa, mentre immediatamente dietro di lui si danno battaglia Aleix Espargaro

(Aprilia) e Fabio Quartararo, che confermano la confidenza con la pista già fatta vedere nelle qualifiche.

Al quinto giro, Quartararo forza l'ingresso alla curva 5, nel cercare di infilarsi all'interno per superare il pilota dell'Aprilia.

Una manovra errata perché era ormai in netto ritardo, così perde l'anteriore, scivola a terra e spinge nella ghia anche la moto del

rivale che però riesce a rimanere in piedi e a riprendere la gara, anche se dalla 15esima posizione. Quartararo, invece, deve tirar

su la moto con la carenatura ampiamente danneggiata su un lato e riparte dall'ultima posizione.

Grazie all'irruenza del francese, Bagnaia a quel punto si era già messo la vittoria in tasca. E a ringraziare Quartararo anche il

ducatista della VR46, Marco Bezzecchi, che si ritrova secondo e taglierà il traguardo nella stessa posizione, facendo anch'egli una

gara in solitaria.

Quartararo, nonostante la moto danneggiata e l'ultima posizione, continua a girare, anche dopo aver fatto una sosta al box. Il

motivo? Forse sperava in uno scroscio di pioggia per poter raggranellare almeno qualche punto in classifica. E al 14° giro qualche

goccia è arrivata, ma solo per consentirgli di perdere la moto alla stessa curva dove era caduto in precedenza, salvo che questa

volta la sua Yamaha ha perso il posteriore, sbalzandolo di sella per farlo poi cadere rovinosamente sull'asfalto della pista... per

fortuna senza conseguenze. Stavolta, però, Quartararo si è ritirato.

Espargaro, invece, ha continuato a macinare posizioni su posizioni fino ad arrivare, all'ultimo giro, alle spalle di Brad Binder

(KTM) e Jack Miller (Ducati) in lotta per la quarta piazza. All'ultima curva, il pilota dell'Aprilia se li è bevuti entrambi

tagliando il traguardo alle spalle dell'ultimo gradino del podio, che è andato al compagno di squadra Vinales (partito undicesimo),

a conclusione di una giornata che si è alla fine rivelata positiva per la casa di Noale.

Settima posizione per Jorge Martin (Pramac), che sul traguardo ha preceduto Joan Mir (Suzuki ), Miguel Olivera (KTM) e l'altra

Suzuki di Alex Rins.

Questo l'ordine d'arrivo dei primi 10 piloti:

01. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team)

02. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 0.444

03. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 1.209

04. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 2.585

05. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 2.721

06. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 3.045

07. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) + 4.340

08. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 8.185

09. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) + 8.325

10. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 8.596

Nella classifica generale, Quartararo rimane primo a 172 punti, Aleix Espargaro è secondo a 21 punti di distacco. Terzo è Johann Zarco (Pramac ) a 114 punti, mentre Bagnaia balza al quarto posto con 106 punti.

Dopo questa gara la MotoGP va in pausa per tutto il mese di luglio per tornare in pista a Silverstone il 7 agosto.