Casting per aspiranti baby modelli a Palese durante la II edizione di Giochi in piazza

Nuovi casting in arrivo per aspiranti baby modelli in provincia di Bari ad opera dell'Accademia Fatti per il Successo di Miky Falcicchio in vista del tour nazionale del nuovo brand di abbigliamento e accessori moda per l'infanzia e adolescenza, Crown 81, attraverso il quale sarà presentata la nuova collezione con la partecipazione di una madrina vip d'eccezione.

Crown 81 fa parte del progetto FM, un contenitore di possibilità e sviluppo per società di abbigliamento e accessori moda, che è stato fondato dal giovane casting director, imprenditore e manager barese Miky Falcicchio nonché titolare di Fatti per il Successo Academy. Crown 81 è dunque un marchio di abbigliamento e accessori moda rivolta ai bambini e adolescenti dagli 0 ai 16 anni e coordinati madre/figlia - padre/figlio. L'intera collezione è Italian Style al 100%, prodotta e confezionata in Puglia da New Art Generation di Anna Rosa Ricci, co-producer dell'intera linea.

CASTING APERTI A PALESE

Durante la II edizione di “Giochi in piazza”, organizzata da Sandro Petruzzelli, sarà presente l'agenzia di Miky Falcicchio per un open casting, valido per l'accesso al tour nazionale.



Dopo il successo della prima edizione del 2014, l’evento "Giochi in Piazza" viene riproposto al fine di rivitalizzare il territorio di Palese con intrattenimenti per i piccoli residenti. Previsti circa 100 partecipanti. I giochi si svolgeranno il 13 maggio su piazza Capitaneo, il 19 maggio presso il campo sportivo Gioacchino Lovero, il 27 maggio presso l’arena Sacro Cuore di Macchie. L’evento è patrocinato dal Comune di Bari con il sostegno logistico e operativo del Gruppo Fratres di Palese e Asd Acquamarina.

Ai casting di Fatti per il Successo Academy a Palese occorre presentarsi con fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori degli aspiranti baby modelli per il trattamento dei dati personali e sensibili.

Restate sintonizzati perché a breve pubblicheremo i dettagli sull'inaugurazione ufficiale dello showroom Crown 81 e sulla conferenza stampa in programma fra poche settimane. Pertanto vi consigliamo di seguire i profili Facebook e Instagram di Crown 81.