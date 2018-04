F1: come seguire il GP dell'Azerbaijan in TV

Il Baku City Circuit è pronto per ospitare il quarto round del Campionato del Mondo di Formula 1, il GP dell'Azerbaijan.

Dopo la vittoria di Red Bull in Cina grazie a Daniel Ricciardo, occhi puntati sulla Ferrari ma anche sulla Mercedes, ancora a digiuno di vittorie in questa stagione.

Il GP sarà in diretta esclusiva su Sky Sport F1. Giovedì 26 aprile, primo appuntamento ufficiale con la conferenza stampa dei piloti alle 13:00, protagonisti Nico Hulkenberg (Renault), Kevin Magnussen (Haas) e il vincitore in Cina Daniel Ricciardo (Red Bull Racing). Venerdì mattina, monoposto in pista alle 11:00 per le prime prove libere...