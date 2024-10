Al via del GP degli Stati Uniti, Lando Norris e Max Verstappen si ostacolano in curva 1 e spalancano la strada alle Ferrari che al via sono partite in seconda fila. Leclerc ha strada libera davanti a sé e si porta subito in prima posizione. Sainz è in parte ostacolato da Verstappen e non può far meglio che portarsi in terza posizione dietro all’olandese e davanti a Norris.

Le posizioni di testa non mutano neanche dopo la ripresa della gara seguita alla Safety Car necessaria a a rimuovere la Mercedes di Lewis Hamilton finita nella ghiaia in curva 19 al terzo giro.

Dopo le sosta ai box, le cose per Ferrari migliorano, con Leclerc che mantiene la prima posizione, mentre Sainz sale al secondo posto. Per le posizioni di rincalzo, da segnalare il duello nel finale di gara tra Verstappen e Norris, con quest'ultimo che riesce a superare l'olandese, ma viene poi penalizzato con cinque secondi per aver superato il limite della pista e finisce così quarto.

"È fantastico portare a casa una vittoria nella prima gara di questa tripla", ha detto Leclerc a fine gara. "Tutta la squadra ha fatto un lavoro incredibile e questa doppietta ci porta un bel po' di punti utili per la corsa al titolo costruttori. È un traguardo ambizioso ma non smetteremo di crederci finché non sarà impossibile.La mia partenza è stata buona e sono riuscito a sfruttare il fatto che Max (Verstappen) è entrato molto forte in curva 1 e Lando (Norris) si è dovuto difendere andando largo. Io invece ho potuto preparare bene l’uscita dalla curva e ho sorpassato entrambi. Da quel momento sapevo che si sarebbe trattato di prendersi cura delle gomme e di portare a casa il risultato.Il nostro ritmo oggi è stato davvero forte dal primo giro e sentivo di avere il potenziale per staccare Max abbastanza agevolmente. Abbiamo fatto un passo avanti davvero buono in termini di messa a punto per la gara e speriamo di mantenere questo livello di competitività anche nelle prossime gare. Faremo di tutto per massimizzare il nostro risultato gara per gara e alla fine dell'anno vedremo dove ci troviamo in classifica".

Soddisfatto anche Carlos Sainz:

"Come squadra questo è stato fondamentalmente il weekend perfetto, quindi congratulazioni a tutti, sia qui che a casa. La mia gara è stata compromessa all'inizio perché sono stato bloccato da Lando (Norris) e Max (Verstappen) che lottavano davanti a me, il che ha significato che ho fatto il primo stint in aria sporca dietro a Max.Abbiamo avuto un problema e per alcuni giri mi sono un po’ preoccupato, ma siamo riusciti a risolverlo e poi abbiamo sfruttato il nostro miglior passo per superare Max e finire in seconda posizione. È fantastico guidare una macchina che ci permette di andare all'attacco e vogliamo combattere fino all'ultima gara per il campionato costruttori. Dobbiamo continuare a lavorare così per le prossime gare, a partire da Città del Messico la prossima settimana".

E non poteva non esser felice anche il boss della scuderia, Fred Vasseur:

"È stata una domenica perfetta. Abbiamo fatto un ottimo lavoro questo weekend, portando a casa molti punti, però dobbiamo restare concentrati e non pensare di essere campioni solo per come sono andate le cose oggi. Abbiamo avuto sempre avuto la situazione sotto controllo, così come la strategia con entrambi i piloti e chiaramente quando hai un leggero vantaggio, come è stato oggi, è molto più facile fare un buon lavoro. La macchina è migliorata molto in termini di guidabilità rispetto a dove eravamo qualche gara fa e questo ha contribuito al risultato. Charles ha effettuato una partenza perfetta e ha gestito bene le gomme, mentre con Carlos abbiamo dovuto anticipare un po' la sua sosta per fare undercut su Max (Verstappen). Una volta in aria libera è riuscito ad avere il suo ritmo e questo gli ha dato la seconda posizione.La prossima settimana in Messico sarà una storia completamente diversa con l'altitudine che la rende una gara unica nel suo genere nella quale si deve curare molto il raffreddamento ed è per questo che non è così scontato che se sei veloce ad Austin, lo sarai anche in Messico. Di sicuro però questa doppietta è un grande moltiplicatore di motivazione per la prossima settimana.

Per quanto riguarda il campionato, continuiamo ad affrontarlo una gara alla volta, visto che ci sono ancora molti punti disponibili, compresi quelli delle gare Sprint e tutto è ancora possibile. Ora torniamo a concentrarci solo sulla nostra prestazione a partire dal Messico e cercando di fare del nostro meglio anche là".

L'inizio della stagione 2024 ha visto prevalere la Red Bull. Poi la McLaren è diventata la vettura da battere. Adesso, con ancora cinque gare da disputare, le Ferrari sembrano avere qualcosa in più delle altre vetture. Per questo, con cinque gran premi ancora da disputare, almeno per il mondiale costruttori la lotta tra le tre scuderie può dirsi apertissima.

Per la Formula 1 prossimo appuntamento tra una settimana con il GP del Messico.







Crediti immagine: x.com/Charles_Leclerc/status/1848162709986234819/photo/1