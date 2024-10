La gara Sprint del GP degli Stati Uniti che si è disputata alle 20 sul COTA di Austin è stata una gara avvincente e senza esclusione di colpi, incerta fino all'ultimo... per le posizioni di rincalzo.

Infatti, l'unica certezza sui 100 chilometri della Sprint, che ha anticipato le qualifiche di mezzanotte e il Gran Premio in programma domenica, è stata la prima posizione di Max Verstappen che, partito in testa, vi è rimasto fino al momento in cui ha tagliato il traguardo, tornando alla vittoria dopo un periodo di digiuno per lui insolito.

Alle sue spalle, a inizio gara, è andato in scena il duello tra le due Ferrari, con Carlos Sainz che superato Leclerc, primo passo di una fantastica rimonta che lo ha portato prima a superare Russell (Mercedes) e al penultimo giro anche la McLaren di Norris, guadagnandosi una meritatissima 2.a posizione sul podio. Leclerc che ha poi superato Russell (quinto) non è riuscito a fare altrettanto con Norris (terzo) e si è dovuto accontentare della quarta piazza. Sesto al traguardo Lewis Hamilton, con l'altra Mercedes, che ha preceduto le due Haas di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg.

In previsione di domenica, va detto che Red Bull, McLaren e Ferrari hanno girato sugli stessi tempi, con le rosse forse in vantaggio per una migliore gestione delle gomme, pertanto è apertissimo il risultato della gara di domani, purché le qualifiche che di disputeranno a mezzanotte non offrano risultati inattesi.

Con i punti guadagnati oggi, Verstappen si porta a 339, Norris a 285, Leclerc a 250 e Piastri a 237.