La dj poliglotta e la nota influencer e cantante pubblicano un brano caldo e avvolgente, reso in un accattivante e senza dubbio estroso slang multilingue

DÍMELO è il nuovo singolo di Ginevra Ramos e Giulia Sara Salemi, nato dall’incontro della sensibilità artistiche delle due, la prima deejay e cantante poliglotta, la seconda nota influencer e cantante, e suggellato da una genuina amicizia.

Un brano caldo e avvolgente, reso in un accattivante e senza dubbio estroso slang multilingue, dallo slogan chiaro e diretto: DÍMELO. Il club mood della produzione avvolge la trama emotiva di un testo che colloca l'ascoltatore in una notte di turbata passione amorosa.

BIOGRAFIA GINEVRA RAMOS

Ginevra Ramos, nata nel 2006 a Milano e cresciuta a Ibiza, nutre fin da piccola una grande passione per la musica. Ha partecipato a “La Voz Kids” in Spagna nel 2018 e ai Campionati Mondiali di Song and Dance negli Stati Uniti e Portogallo nel 2019, vincendo la medaglia d'oro, tra lezioni di canto e ballo, si è avvicinata al mondo dei DJ. Il suo debutto come cantante è avvenuto all'IMS dell'Hotel Destino Pacha Ibiza nel 2022, seguito da numerosi DJ set in vari eventi sull'isola. Nel 2023 Ginevra torna a Milano per intraprendere un nuovo percorso, con l'obiettivo di unire le sessioni di DJ al canto, suo tratto distintivo. Questo primo anno milanese segna il vero inizio della sua carriera: accompagna il cantante Astol e l'influencer Giulia Sara Salemi nei loro tour estivi, suona all'evento Binance per il lancio della data di The Weeknd a Milano e all'inaugurazione del Festival di Modena Skipass con Sophie and the Giants e altri ospiti del calibro di Benny Benassi. Nel dicembre 2023 Ginevra pubblica il suo primo singolo “KISS” con l'etichetta Ada Music - Warner, realizzato in collaborazione con il produttore Mazay. Il singolo è stato trasmesso a febbraio da Radio 105 durante la trasmissione “Fabiola e Dario 105 Music & Cars” nel programma “Caramella Club”. A marzo 2024 si esibisce all'Ibiza Dona Festival e ad agosto suonerà all'Ibiza Global Festival a parte varie date in Italia durante tutta l'estate.

BIOGRAFIA GIULIA SARA SALEMI

Cantante, attrice, ballerina e scrittrice seguita da milioni di persone sui social Giulia Sara Salemi, classe 2003, sbarca nel mondo dello spettacolo a 14 anni con la serie internazionale “Miracle Tunes”. Il suo percorso è trasversale a tutti i campi artistici senza dimenticare lo studio; dopo essersi diplomata al liceo delle scienze umane ora studia filosofia all’università. Recentemente nelle sale con il film “la spiaggia dei gabbiani” in cui era la protagonista e su TV8 con Nicola Savino in prima serata tutte le sere con “Tris per vincere” Giulia vive per l’arte e la pratica in tutte le sue forme.

Etichetta: D.O.L. Records

CONTATTI E SOCIAL

Ginevra Ramos

Spotify

Instagram

YouTube

TikTok



Management:

Jessica Marchegiani

[email protected] / +39 333 1084356

Giulia Sara Salemi

Spotify

Instagram

YouTube

TikTok



Management:

Alfred Tisocco

[email protected] +39 320 218 6308