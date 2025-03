Il nuovo singolo di Giulia Sara Salemi su tutte le piattaforme digitali dal 21/03.

"Tutto bene" esprime tutto il bisogno di Giulia Sara di raccontare le proprie esperienze e la perdita di fiducia in ciò che la circonda, affrontando temi come l'amore e le ingiustizie, comprese le guerre attuali, per dare voce a chi non ce l'ha. Giulia Sara Salemi, classe 2003, porta freschezza alla musica con un sound autentico e testi generazionali, evolvendo attraverso sperimentazione e collaborazioni.

Giulia Sara Salemi è un'attrice italiana, nata il 15 dicembre 2003 a Busto Arsizio. È conosciuta soprattutto per il ruolo di "Julie" nella serie televisiva "Miracle Tunes" del 2017.

Oltre alla recitazione, ha intrapreso una carriera musicale. Il 25 maggio 2020, insieme a Emily Shaqiri, ha ufficializzato il duo musicale "Emily&Giuly", pubblicando il loro primo singolo intitolato "Bugie Meravigliose".

Giulia è anche una nota influencer in Italia, con una presenza significativa su piattaforme come Instagram e TikTok. Il suo sogno nel cassetto è continuare la carriera di attrice.



Etichetta: Orangle Records

Orangle Records https://www.instagram.com/mendaki_publishing?igsh=MXNhamtybzVvbDFqbQ==

Ufficio stampa: https://www.instagram.com/laltoparlanteufficiostampa?igsh=MWlxYjF1cDNvcjhraQ==

IG Artista: https://www.instagram.com/giuliasalemi_real/