L'Old Trafford è morto, viva l'Old Trafford! Con un investimento da 2 miliardi di sterline per ospitare fino a 100.000 tifosi il Manchester United costruirà il suo nuovo stadio ancora nella stessa area di Old Trafford, favorendo in tal modo anche un importante progetto di riassetto urbanistico dell'area.

Dopo 115 anni, il club inglese dà l'addio alla sua vecchia casa per crearne una nuova, imponente, che consentirà la creazione di fino a 92.000 nuovi posti di lavoro e 17.000 nuove abitazioni, trasformando radicalmente il tessuto socio-economico della Greater Manchester, dove il nuovo stadio diventerà il cuore pulsante di un distretto completamente rinnovato.

Gli architetti autori del progetto, Foster + Partners, hanno immaginato uno spazio che possa essere utilizzato non solo per le partite: un enorme ombrello che farà da copertura, capace di raccogliere l’acqua piovana, e una piazza pubblica, che sarà due volte più grande di Trafalgar Square, apriranno le porte a un nuovo modo di vivere la città.

"Lo stadio rivolto verso l'esterno sarà il cuore pulsante di un nuovo distretto sostenibile, completamente percorribile a piedi, servito dai trasporti pubblici e dotato di verde", ha spiegato Foster.

Sir Jim Ratcliffe, comproprietario del club, ha sottolineato come questo progetto possa rappresentare molto più di un semplice stadio: "Con un progetto di riqualificazione di questa portata, è necessario un elemento catalizzatore, altrimenti sarebbe solo un nuovo complesso residenziale o un centro commerciale". Paragonando l’impatto simbolico della struttura a quello della Torre Eiffel, Ratcliffe ha evidenziato come l'Old Trafford, grazie alla sua fama mondiale, attrarrà tifosi e visitatori da ogni parte del mondo, trasformando ogni partita in un'esperienza unica.

Il progetto gode già del sostegno di importanti figure istituzionali, incluso il sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, che ha paragonato il progetto a quello delle ultime Olimpiadi di Londra. Tuttavia, il piano non è privo di critiche: il Manchester United Supporters Trust ha espresso preoccupazioni riguardo possibili conseguenze sul prezzo dei biglietti, l'atmosfera allo stadio e il possibile incremento del debito del club, chiedendo consultazioni con i tifosi per chiarire tali aspetti.

I progettisti sperano di dare inizio ai lavori già entro l'anno in corso, puntando a completare la nuova struttura entro cinque anni, ambendo a conservare l’essenza storica del "marchio" Old Trafford, integrandola in una struttura all’avanguardia che possa offrire un’esperienza senza precedenti ai tifosi e fungere da modello per la rigenerazione urbana nel panorama sportivo mondiale.

Con questo progetto, il Manchester United non intende soltanto rinnovare la propria immagine, ma vuole anche dare un segnale forte in relazione al modello a cui il calcio in futuro dovrebbe guardare, uno sport che possa essere anche un motore di crescita economica e sociale a livello globale.







Crediti immagine: Manchester United