Inizia con una vittoria l'avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juve dopo l'esonero di Thiago Motta.

Nella 30.ma giornata di Serie A i bianconeri, nel proprio stadio, battono 1-0 il Genoa, si portano a 55 punti in classifica e tengono il passo del Bologna nella lotta per il quarto posto.

Nel primo tempo ci pensa Yildiz (25') a portare in vantaggio la Juventus con un'azione personale, dopo che casualmente la palla gli era finita tra i piedi, conclusa con un bellissimo tiro che si è infilato nel sette sul palo opposto da quello difeso dal pur ottimo Leali.

Nella ripresa poi il Grifone prova a reagire e va vicino al pari con Pinamonti, rendendosi pericoloso anche in un paio di altre occasioni. I bianconeri, che hanno puntato tutto sulle ripartenze hanno sfiorato il raddoppio con Locatelli e con Weah , servito da Thuram, in pieno recupero, riuscendo a portarsi a casa tre punti preziosi nella battaglia per la Champions.

Questo il commento di Igor Tudor nel dopo gara ai microfoni di DAZN:

"Sono molto soddisfatto. Il Genoa è una squadra seria che sta facendo bene. Abbiamo fatto due, tre allenamenti e anche se c'era l'entusiasmo, dal punto di vista psicologico e tattico non era facile. Bisogna passare questo momento con il lavoro, bisogna adattarsi al nuovo stile e avere un'altra intensità. I ragazzi hanno dato tutto, tante cose le abbiamo fatte ma è stata stra-meritata. Siamo felici per i tifosi, l'abbiamo vinta anche con il cuore. Ora ci riposiamo e iniziamo a lavorare sul serio".