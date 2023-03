Donald Trump ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di mollare la presa e sta portando avanti la sua terza campagna presidenziale partendo dai temi del 20I6.

Ha poi detto che è stato "perseguitato" dall'FBI, quest'ultima avrebbe diffuso notizie false riguardanti il suo ruolo sull'assalto avvenuto il 6 gennaio 202I a Capitol Hill.

Ha affermato che nessun processo lo fermerà e che attualmente non ha intenzione di abbandonare la politica.

Tra i temi caldi trattati durante il comizio di ieri c'è anche quello della guerra in Ucraina.

L'ex presidente ha infatti detto che se tornerà alla Casa Bianca potrà mettere fine all'invasione russa in un solo giorno, e che addirittura una volta terminata la guerra riallaccerà i rapporti con la Russia. Per non farsi mancare niente ha rassicurato il pubblico dicendo che non ci sarà una terza guerra mondiale.

Successivamente ha criticato l'amministrazione di Joe Biden definendola "corrotta" e ha accusato in particolare modo lo stesso Biden e il figlio Hunter.

In chiusura ha poi affermato che la sua intenzione è quella di tagliare definitivamente tutti i rapporti con la Cina, per arrivare a rendere gli Stati Uniti assolutamente indipendenti da tutto e tutti.