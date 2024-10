In 12 mesi, a partire dal 7 ottobre 2023, gli Stati Uniti hanno speso almeno 22,76 miliardi di dollari in aiuti militari a supporto del conflitto regionale messo in atto da Israele nel Medio Oriente.

Lo dimostra un rapporto del Watson Institute che analizza i principali costi economici del supporto degli Stati Uniti alle operazioni militari di Israele e alla presenza regionale degli Stati Uniti dal 7 ottobre dello scorso anno a oggi.

Costs of War, ci informa il Watson Institute, è un progetto di ricerca incentrato sulla spesa militare degli Stati Uniti, nonché sulle morti dirette e indirette associate alle guerre e al militarismo degli Stati Uniti.

È stato difficile per il pubblico statunitense, i giornalisti e i membri del Congresso ottenere una comprensione accurata della quantità di equipaggiamento militare e assistenza finanziaria che il governo degli Stati Uniti ha fornito all'esercito di Israele durante l'ultimo anno di guerra.

Allo stesso modo, c'è poca consapevolezza del pubblico statunitense sui costi delle operazioni correlate dell'esercito degli Stati Uniti nella regione, in particolare nello Yemen e nei dintorni.

In un solo anno, gli Stati Uniti hanno speso almeno 22,76 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele e relative operazioni statunitensi nella regione (fino al 30 settembre). Naturalmente, la spesa militare continua...





Per leggere il rapporto:

United States Spending on Israel’s Military Operations and Related U.S. Operations in the Region, October 7, 2023 – September 30, 2024