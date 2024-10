Il posticipo tra Fiorentina e Milan di domenica, l'ultimo degli incontri della 7.a giornata di Serie A, è stato uno dei match più spettacolari e divertenti di questo inizio campionato, caratterizzato da tre rigori parati, tre gol e occasioni da entrambe le squadre.

Il risultato finale è stato 2-1 in favore della Fiorentina che ha aperto le marcature nei primi 45 minuti con un gol di Adli, mentre il Milan ha trovato il pareggio nella ripresa grazie a Pulisic. Infine è stato Gudmundsson a regalare il gol decisivo alla Viola.

È stato Maignan, al 20', a parare il primo rigore di giornata, calciato da Kean, per un fallo di Hernandez su Dodo. La Fiorentina, però, non si abbatte e continua a spingere, trovando il gol che sblocca l'incontro con l'ex Adli, bravo a inserirsi in area dalla sinistra e a colpire con un diagonale che si infila sul secondo palo. Nei minuti di recupero del primo tempo, anche il Milan ottiene il suo primo rigore di giornata per un fallo di Kean su Gabbia. Theo Hernandez si incarica della battuta e calcia bene, ma De Gea si supera con una parata straordinaria, respingendo il tiro.

Il secondo tempo prosegue con un ritmo altissimo e continui capovolgimenti di fronte. Dopo un gol annullato a Kean per evidente fuorigioco, il Milan si vede assegnare un altro rigore. Questa volta sul dischetto va Abraham, ma ancora una volta De Gea vola dalla parte giusta e neutralizza il tiro. Nonostante ciò, il Milan continua a pressare, e la Fiorentina sembra in affanno: nessuno si accorge di Pulisic, che sbuca sul secondo palo e segna il gol del pareggio con un tocco incrociato su un traversone di Theo Hernandez. È il 60', ma nessuna delle due squadre sembra volersi accontentare.

Dopo un momento favorevole alla squadra di Fonseca, la Fiorentina riprende il controllo e ribalta il match al 73', grazie ad un rinvio del portiere viola, su cui si avventa Kean, che prolunga per Gudmundsson, bravo a infilare il pallone nell'angolo basso, sfiorando il palo alla sinistra di Maignan.

Nel finale, c'è ancora spazio per due splendidi gesti tecnici: la reattiva parata di De Gea su un gran tiro di Chukwueze dal limite dell'area e il missile di Kean, sempre dal limite, che colpisce la parte inferiore della traversa, rimbalzando però in campo, durante i minuti di recupero.

Le dichiarazioni di Paladino nel post-gara: "Si difende insieme e si attacca insieme. È complicato giocare contro il Milan, che ha messo in difficoltà Inter e Leverkusen. Mi è piaciuta tutta la squadra: abbiamo trovato solidità. Difendere insieme ti dà grandi valori umani. Si può e si deve migliorare. Stiamo recuperando i giocatori come Adli. Serviva una vittoria di squadra e di emozione".

Queste quelle di Fonseca: "I rigori? Non voglio contribuire a questo circo, se non dire che io amo il calcio e ogni minimo contatto è rigore. Il calcio non è così. Il modulo? Fino a oggi abbiamo fatto bene giocando così. La Fiorentina non ha creato troppe opportunità, è mancato un primo tempo all’altezza. Il primo gol l’abbiamo preso da rimessa laterale: è stato un problema di aggressività e di duelli, non di modulo. Quando sbagliamo due rigori e prendiamo un gol come l'ultimo, diventa difficile vincere pur creando tanto".

Con questa vittoria, la Fiorentina si porta in classifica a 10 punti, a -1 dal Milan, fermo a 11.





Crediti immagine: x.com/acffiorentina/status/1843048336762273823/photo/1