Il nuovo Segretario generale della NATO, l'olandese Mark Rutte, questa mattina si è recato a Kiev dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Adesione alla NATO, attuazione delle decisioni del Summit di Washington dell'Alleanza e l'intercettazione congiunta di missili e droni russi: questi i principali temi trattati nel faccia a faccia in quella che per Rutte è stato il primo impegno ufficiale dopo aver assunto il nuovo incarico. Nel corso dell'incontro, le parti hanno parlato anche della situazione sul campo di battaglia e delle esigenze immediate dell'esercito ucraino.

"Il nostro obiettivo principale è la piena adesione dell'Ucraina alla NATO. L'Ucraina può diventare il trentatreesimo membro della NATO. Gli ucraini se lo meritano", ha detto Zelensky nella conferenza stampa seguita all'incontro.

"L'Ucraina deve rafforzare le sue posizioni in prima linea in modo che possiamo aumentare la pressione sulla Russia per il bene di una diplomazia equa e reale. Ecco perché abbiamo bisogno di una quantità e qualità sufficienti di armi, comprese quelle a lungo raggio, la cui fornitura, a mio parere, è ritardata dai nostri partner", ha sottolineato il presidente ucraino.

Zelensky ha detto anche che si è parlato di difesa aerea: "Intercettare congiuntamente i missili iraniani non è diverso dall'intercettare congiuntamente i missili russi, e in particolare gli Shahed, che collegano i regimi russo e iraniano. Ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra regione è una maggiore determinazione da parte dei nostri partner per porre fine al terrore russo".

Mark Rutte ha affermato che, in qualità di Segretario generale della NATO, farà tutto il possibile per aumentare il sostegno all'Ucraina:

"La vostra sicurezza è importante per la nostra sicurezza. La vostra lotta per la libertà riflette i nostri principi e i nostri valori fondamentali", ha affermato.

Secondo il Segretario generale della NATO, gli stati membri dell'Alleanza intendono potenziare le proprie capacità di difesa e rafforzare l'industria della difesa ucraina.

"L'Ucraina è più vicina alla NATO che mai. E continueremo su questa strada finché non diventerete membri della nostra Alleanza. Attendo con ansia quel giorno", ha concluso Rutte.