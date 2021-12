Dopo una partita a dir poco rocambolesca, in svantaggio per 3-0 nei primi 45 minuti contro il Villareal per le reti di Danjuma (autore di una doppietta) e Capoue, l'Atalanta ritorna in partita grazie a Malinovskyi e Zapata, ma senza riuscire a recuperare lo svantaggio, pur sfiorando il pareggio in un paio di occasioni nel finale.

In ogni caso l'undici di Gasperini, per continuare il percorso in Champions, avrebbe dovuto vincere. Dato che non è andata così, l'Atalanta "retrocede" in Europa League e andrà a far compagnia negli ottavi alle altre retrocesse: Barcelona (ESP), Dortmund (GER), Lipsia (GER), Porto (POR), Salisburgo (AUT), Siviglila (ESP) e Zenit (RUS).

In Europa League i bergamaschi potrebbe essere in compagnia di altre due italiane, Lazio e Napoli, nel caso le tre squadre superino gli spareggi e non retrocedano in Conference League, mentre le italiane qualificate nella massima competizione europea sono rimaste due, Inter e Juventus. Il Milan è l'unico club italiano eliminato dall'Europa.

Dopo l'ultimo turno di Europa League, Galatasaray e Spartak Mosca vincono i rispettivi gironi e passano direttamente agli ottavi mentre Lazio e Napoli chiudono al secondo posto e dovranno così giocarsi la permanenza nel torneo negli spareggi insieme a Betis (ESP), Braga (POR), Dinamo Zagabria (CRO), Olympiacos (GRE), Rangers (SCO) eReal Sociedad (ESP). In caso di sconfitta retrocederanno in Conference League.

Il Napoli è riuscito a giocarsi la qualificazione battendo 3-2 il Leicester che così si ritrova in Conference League, mentre la Lazio ha dovuto rinunciare al primo posto nel torneo non riuscendo ad espugnare la difesa del Galatasaray, sceso in campo all'Olimpico pensando esclusivamente a non prendere reti.

La Roma, battendo 3-0 il CSKA di Sofia, ha conquistato il primo posto nel girone e la matematica qualificazione agli ottavi della Conference League insieme a AZ Alkmaar (NED), Basilea (SUI), Copenhagen (DEN), Feyenoord (NED), Gent (BEL), LASK (AUT) e Rennes (FRA).

La la fase ad eliminazione diretta di Europa League comincerà con il sorteggio di lunedì prossimo a Nyon, che coinvolge 16 squadre (tra cui Atalanta, Lazio e Napoli), con le otto seconde classificate della fase a gironi di Europa League (teste di serie) che affronteranno le otto terze classificate nella fase a gironi di Champions League (non teste di serie). Le squadre appartenenti alla stessa federazione nazionale non potranno incontrarsi, le gare avranno andata e ritorno, con le teste di serie che disputeranno la gara di ritorno in casa. Le partite di andata si disputeranno il 17 febbraio, mentre quelle di ritorno il 24 febbraio.