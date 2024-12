Primo Tempo: Lazio in vantaggio al Via del Mare dopo i primi 45 minuti. Castellanos decide la sfida contro il Lecce, l'argentino letale dal dischetto in pieno recupero e Falcone non può nulla. Match tutto in salita per i salentini rimasti in dieci per l'espulsione in dieci di Guilbert, proveranno a la rimonta nella ripresa con un uomo in meno. Impresa tutt'altro che semplice per gli uomini di Giampaolo.

Secondo Tempo: Il Lecce vende cara la pelle giocando un intero secondo tempo in dieci uomini, ma non basta. La Lazio espugna il Via del Mare grazie al gol di Marusic all'87' per il definitivo 2-1. I salentini avevano risposto con Tete Morente ad inizio riprese alla rete su rigore di Castellanos nonostante l'inferiorità numerica. In pieno recupero il Lecce sfiora il colpaccio, solo traversa per Kaba e Pierotti non riesce a ribadire in rete la ribattuta. Tanto rammarico per gli uomini di Giampaolo costretti ad alzare bandiera bianca. Ritrova il sorriso la Lazio dopo il pesante ko con l'Inter.