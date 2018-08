Inschemical: “AFFINE AL MIO TEMPO” è il secondo brano estratto dall’eponimo album “Inschemical”

Un’apologia musicale del concetto di tempo raccontato in ogni sua sfumatura, viene supportata da un alternative rock graffiante e ed incisivo.

“Affine al mio tempo” è il pezzo d’apertura dell'album e parla della relazione tra il tempo e lo scorrere degli eventi, di quanto il tempo sia importante nella vita, di quanto influisca nelle scelte e di conseguenza nella maturità della persona, di quanto aiuti a crescere.

Tra la prima e la seconda strofa spicca la consapevolezza acquisita nell'aver compreso quanto si rischi a "perdersi nei propri spazi" cercando di "inseguire il tempo" anziché lasciarlo correre assecondando gli eventi. Il singolo apre con un imponente riff di basso, poi seguono strofe con riff di chitarra semplici ma sostenuti e un ritornello che richiama melodie dalle tinte gotic.



Guarda il video su YouTube:



“Un rock senza compromessi, proprio di chi ha un'idea in testa e fa di tutto per farla valere”. Viva Low Cost

“La caratteristica interessante di questo lavoro è proprio l'aspetto sociale al quale si vuole dare una certa importanza, senza scendere a compromessi e riempire più del dovuto le storie di esercizi stilistici, ma raccontandole nude e crude”. Clap Bands Blog

“Il romanticismo rude tra le distorsioni prende vita in un intricato scenario di set rock”. Just Kids Magazine

Radio date: 10 luglio 2018

Pubblicazione album: marzo 2018

Etichetta: "B MUSIC RECORDS"

BIO

Inschemical è il nuovo progetto alternative rock voluto da Enea Bruno-chitarra e voce, Vincenzo Mastrelia, basso, Giovanni Benvenuto, batteria.

La band nasce nel novembre 2012. Le maggiori influenze derivano dai gruppi storici del panorama italiano quali Timoria, Litfiba, Teatro degli orrori, Linea 77. I testi trattano tematiche sociali. I componenti della band non appartengono a movimenti o partiti politici, ma preferiscono l’esperienza al sentito dire.

Inschemical è il risultato di un lungo periodo di riflessione. La band nasce dalle ceneri degli Edenforce, gruppo progressive metal nato nel 2006 e con due album all’attivo: In the emptiness of my dreams e Nemesi eterna.

La svolta arriva nel febbraio 2012: Enea Bruno diventa il nuovo cantante degli Edenforce. Inaspettatamente la band inizia a battere altri territori musicali. L’heavy metal viene sostituito dall’hard rock, dalla psichedelica e dalla sperimentazione e la nuova formazione compone in pochi mesi quattro pezzi: Politically correct, D’oro benedetto, Allegoria di un giorno e Infamia, ma solo Allegoria Di Un Giorno entrerà a far parte della track list dell’album di esordio della band.

Gli anni 2014 e 2015 rappresentano un periodo di transizione che ha influenzato la composizione artistica della band verso venature pop/rock come il singolo di lancio “Un Nuovo Inizio”, in radio date dal 6 marzo 2018, che ha anticipato l’uscita dell’album omonimo INSCHEMICAL, prodotto dalla neo etichetta campana B MUSIC RECORDS e composto da 8 brani (i cui testi trattano tematiche sociali) dalle sonorità alternative rock.

Perché Inschemical:

Il nome Inschemical è il risultato di tre parole: Insano-Schema-Calabria: “Insano è tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che vediamo; lo Schema è il risultato dell’insieme delle idee musicali che ci accomunano; la Calabria è la nostra regione di appartenenza. Una terra bella, amara e dolce che amiamo e detestiamo”. Inschemical

Contatti e social

Facebook: www.facebook.com/InschemicalOfficialPage

Instagram: www.instagram.com/inschemicalofficial/

Twitter: twitter.com/search?q=inschemical

Sito: inschemical.altervista.org