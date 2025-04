Riflessioni in musica è il nuovo viaggio acustico del chitarrista pugliese, disponibile dal 30 aprile.



Con Riflessioni in musica, in uscita il 30 aprile 2025, il chitarrista Nicola Albano propone un nuovo lavoro che unisce tecnica raffinata e profonda espressività. L’album include sette brani inediti per chitarra classica, tutti composti ed eseguiti dall’autore. Tra questi spicca Irene, brano che sintetizza l’approccio emotivo e meditativo del progetto.



Albano, attivo da anni come musicista e docente, ha studiato con nomi di rilievo come Leo Brouwer e Tommy Emmanuel, e vanta numerose pubblicazioni con importanti etichette italiane. L’album è un invito all’ascolto attento, pensato per chi cerca nella musica un momento di riflessione e bellezza.

