Domenico Auriemma, fervente ottico campano, è diventato un volto noto non solo nel campo medico, ma anche nella sfera dello styling. Difatti, il suo marchio Dstyle (Domenico style) unisce la necessità ottica al piacere estetico in un accessorio personale e personalizzato: un paio di occhiali.

Nata da una passione che conserva fin da teenager, ha trasformato il proprio mestiere in una cura dell’immagine, oltre che degli occhi, con una ligia attenzione al cliente, così spiegata: “tratto ogni singola persona che si affida a me come fosse la più cara”.

L’Estetica, definita da Auriemma come “la ricerca della perfezione ideale di ciò che si vuole ottenere dalla propria immagine personale”, diventa per lui, specialmente oggi – spiega –, il movente che direziona il mondo, di cui lui si configura una guida per coloro che, dicendola con De André, “non san di che farsene di occhi normali”.

Francesco Boemio