Il nuovo software di BV TECH per la prevenzione e la sicurezza delle aziende, basato sull’IA e sull’analisi avanzata dei dati, riduce i tempi di controllo sui dati aziendali e individua velocemente errori o frodi su fatture, pagamenti e log.



BV TECH: IA e cybersecurity per il monitoraggio e la prevenzione di frodi con ExplikAI

ExplikAI è il nuovo software lanciato da BV TECH, leader del settore ICT, “che ridefinisce il concetto di prevenzione e gestione del rischio frodi in azienda, offrendo una soluzione che combina la potenza dell’AI, con una grande semplicità d’uso”. Con un forte impegno verso la cybersecurity, l’azienda ha sviluppato un software all’avanguardia basato sull’IA per migliorare la sicurezza delle organizzazioni, considerando il costante aumento di minacce digitali.

Lo strumento mira alla prevenzione e identificazione di irregolarità nei processi aziendali. ExplikAI è progettato su algoritmi comportamentali che sono in grado di rilevare anomalie e criticità in tempo reale nei dati aziendali, assicurando trasparenza nei processi decisionali. Il software di BV TECH è sempre in funzione e ottimizza le perdite economiche e previene possibili disfunzioni gestionali, offrendo sempre dettagli sulle segnalazioni effettuate.



BV TECH: salvaguardare le perdite economiche delle aziende con un monitoraggio continuo

L’avanguardia del software di BV TECH è rappresentata dall’IA, che diminuisce drasticamente i tempi di controllo dei dati aziendali senza intaccare le procedure operative. Potenziali minacce o operazioni sospette sono anticipate grazie al monitoraggio in tempo reale e neutralizzate in maniera veloce.

L’analisi avanzata del software agisce anche su una grande mole di dati, individuando eventuali anomalie su fatture, pagamenti o log. Un elemento che colpisce economicamente numerose aziende è quello relativo al pagamento dei fornitori, come ha dimostrato anche il “2024 Report On Payment Fraud” stilato da EBA ed ECB. Conscia di questo, BV TECH si è impegnata nello sviluppo di ExplikAI per ridurre il rischio di frodi o errori, diminuendo il rischio ed esaminando le proposte di pagamento.