Il brano del cantautore dal 6 dicembre nelle radio

“La leggenda del marinaio” è il singolo dell’eclettico cantautore Jack Bellezza, nei principali stores digitali e dal 6 dicembre nelle radio in promozione nazionale. Produzione artistica lineare e ben costruita su cui scivola dolcemente la voce dell’artista. Interpretazione incentrata sulla storia cantata, come la tradizione del grande cantautorato italiano esige, e il risultato ne risulta vincente e nello stesso tempo originale, dimostrando carattere e personalità. “La leggenda del marinaio” racconta di come l’amore possa arrivare all’improvviso e sconvolgere la vita. Il protagonista è un giovane marinaio, nato e vissuto in mare, che abbandona tutto il suo mondo per una donna. Per lei sceglie di vivere sulla terraferma ma un signorotto, invaghitosi della ragazza, nel tentativo di violentarla la uccide, ponendo fine all’idillio. Distrutto dalla perdita, il marinaio si vendica uccidendolo, ma nemmeno la vendetta riesce a lenire il dolore, per questo decide di lasciarsi tutto alle spalle e sparire nel mare.





Storia dell’artista

Sono Jacopo Bellezza, nato a Orvieto il 4 luglio del 1995. Ho frequentato il liceo classico nella mia città per poi trasferirmi a Firenze, dove mi sono laureato al corso di laurea triennale in Storia. Ho poi proseguito il mio percorso universitario a Bologna, laureandomi in Archeologia e Culture del mondo antico. La mia passione per la scrittura nasce già dai tempi delle superiori, principalmente poesie e non veri e propri testi. Nei primi anni di università, la passione per la scrittura unita a quella per la chitarra ha portato alla composizione dei primi brani musicali.