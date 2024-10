Il brano è un dipinto sonoro del dialogo fra due anime.

La cantautrice Gloria Rogato pubblica il suo nuovo singolo “Tornerà”, disponibile dal 12 luglio 2024 sugli stores digitali e, dal 25 ottobre 2024, nelle radio in promozione nazionale. Si tratta di un vero e proprio dipinto sonoro del dialogo fra due anime: una di queste non ha più un corpo terreno a causa della guerra, che le ha portato via tutto. L’anima ripercorre i momenti della sua vita e, nel frattempo, si domanda come potrà tornare nei luoghi dove ha vissuto ed amato, guardandosi attorno e provando a perdonare. L’inizio del brano è scandito dalle armonie del pianoforte e della chitarra, che sorreggono un mare di voci riverberate, creando un effetto di distacco dalla realtà. Con l'entrata della voce principale, si instaura un dialogo con una persona non definita, che dipinge gli avvenimenti della sua vita, ciò che ha visto e che ha vissuto. La musica, di contorno, si definisce negli arrangiamenti in maniera sempre più nitida e incalzante, per entrare nel vivo di questi ricordi rivissuti insieme. La narrazione procede con una fase descrittiva dei ricordi e delle visioni di quest'anima, empatizzando e riflettendo, diventando consapevole del dolore vissuto dall'altra parte: "Ma abbiamo perduto questa pura innocenza, e cuciamo la pelle con la resilienza di chi viene al mondo per perdere tutto, e dimentica i sogni dove non c'è ritorno". Il tema strumentale, proposto all'inizio all'unisono da chitarra e pianoforte, viene ripreso da questo mare di voci che, in maniera corale, si fanno eco di un destino che le accomuna. La climax del pezzo viene raggiunta nel finale del brano, con il fatidico quesito: se potrà mai quest'anima tornare a casa sua e trovare la forza di perdonare.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/4ebNwGC27liqAPt4LnUkoy?si=e054bc8371e249ee

Storia dell’artista

Gloria Rogato è una cantautrice e musicista, classe '95, proveniente dal rodigino. Inizia a studiare musica all'età di undici anni, compiendo dapprima un percorso di chitarra classica presso il Conservatorio "A. Buzzolla" di Adria, passando per i corsi di canto e pianoforte moderno della scuola di musica AMF di Ferrara ed infine diplomandosi al triennio di Musica applicata alle immagini e di Popular Music (Canto Pop) del Conservatorio di Rovigo "F. Venezze". L'attività in campo musicale di Gloria riguarda prevalentemente lavori di arrangiamento, composizione, registrazioni vocali come solista e corista, performance live di musica inedita e cover, produzione musicale: nel 2022, registra col progetto The Seed due EP di Madrigal Songs per il compositore Gian Luca Baldi, in arte Bludicaos.

Dal 2023, lavora come corista e arrangiatrice della sezione cori per la band Black Foot, un gruppo emergente di 12 elementi che rende omaggio alla grande musica Soul e Funk, dagli albori ai giorni d'oggi. Attualmente è impegnata nella produzione del suo progetto di musica inedita, ovvero dei suoi brani in lingua italiana ed inglese, che seguono il filone del nuovo cantautorato e dell'alternative rock, dalle sfumature indie e talvolta R&B. Il sound dei suoi brani trova definizione nell'intreccio delle linee chitarristiche con l'armonia e i suoni delle tastiere e del sintetizzatore, legati da una solida sezione ritmica formata da basso e batteria.

La vocalità, delicata e chiara, ha caratteristiche affini a cantautrici come Aurora o Tori Amos. Il progetto di inediti di Gloria viene definitivamente avviato dal 2019 dopo l'incontro al Conservatorio di Rovigo con i musicisti che l'accompagneranno fino ad oggi. Il gruppo prende una forma definitiva nel 2022 e si esibisce nei locali e nei palchi della zona per far conoscere la sua musica: nel 2023 partecipa alle esibizioni live di Milano indette dalla Fondazione Estro e registra tre brani inediti presso lo studio "Il Cortile". Successivamente, partecipa al tour del Progetto Gadenz, presentando all’Unisono Jazz Club di Feltre il suo repertorio inedito. Nel 2024, pubblica due singoli, "Continuerai" e "Tornerà". Da marzo 2024, entra in gara per il Premio Giovani di Amnesty del concorso "Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty" con il brano inedito "Tornerà"; verrà poi chiamata come ospite, il 21 luglio 2024, sul palco di Voci per la libertà a Rovigo, in apertura alla performance di Diodato, per presentare alcuni dei suoi brani inediti.

YouTube: https://www.youtube.com/@gloriarogatomusic

Instagram: https://www.instagram.com/gloria_rogato/

Facebook: https://www.facebook.com/gloria.rogato?locale=it_IT