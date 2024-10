Un risveglio dall’inquietudine che fa prendere coscienza sulla propria identità.

“Conscious” è il nuovo brano della cantautrice Resina, disponibile dal 25 ottobre 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Il singolo è distribuito con TuneCore, registrato al 2f Recording Studio di Felice Tazzini, suonato da Matteo Navarra, Andrea Valiante, Riccardo Piergiovanni e Michele Minno, mixato da Luca Gaudenzi e masterizzato da Filippo Passamonti (vdsstudio). Il brano nasce come una presa di coscienza, avvenuta il 7 luglio 2018 davanti al pianoforte di casa dei genitori di Resina, dopo aver raggiunto una serie di grossi obiettivi, uscita da un periodo turbolento ma creativo. Descrive un risveglio, una luce che emerge dopo inquietudine, sforzi e fatica per uscirne. Racconta tra le righe il percorso spirituale intrapreso e l’arrangiamento descrive la trasformazione del personaggio di Resina, verso una ricerca di una identità musicale più autentica e definita, passando dal pop cantautoriale a un genere più sperimentale, con influenze jazz, soul e progressive. Conscious è l'ultimo brano di Radice, EP il cui nome racconta l'origine di Resina, il percorso di crescita attraverso i brani, che sono metafore di emozioni sia nel significato che nel significante.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/68abYNz6WAQLjmyGD5NZEB?si=G9K0VHDqQAir0TqXtk-wWg

Storia dell’artista

La storia di Resina nasce con la passione per la musica di Maria Teresa Ascione (Te-Resina) che, sin da piccola, trovava nelle note la sua ispirazione e la possibilità̀ di esprimere la sua creatività̀. Crescendo, oltre a cantare in coro (ancora oggi fa parte del coro pop soul a cappella “Le Mani Avanti”), studia privatamente flauto per due anni, pianoforte per 6 anni e chitarra da autodidatta. Dall’adolescenza, fa parte di diverse formazioni e collabora con vari musicisti. Nel frattempo, si dedica a scrivere pezzi originali, che però quasi mai risuonano al di fuori delle mura della sua camera. Nel 2015, durante un viaggio a Cuba, conosce un cantautore, mentore ed amico

che la sprona ad esibirsi e cantare il proprio materiale. Le prime performance live riscuotono successo: il pubblico percepisce il forte sentimento che impregna le canzoni e, una serata alla volta, Teresa diventa, pian piano, Resina. Nel 2017, Teresa, attraverso una perfetta manifestazione di legge dell’attrazione, incontra Matteo Navarra, l’attuale batterista, che, ascoltando i pezzi, le propone di collaborare nell’arrangiamento. Oggi, con l’aiuto di Andrea Valiante, Riccardo Piergiovanni e Alessio Patamia, Teresa e le sue composizioni diventano finalmente e definitivamente Resina, arricchendo il pop- cantautoriale di partenza con sonorità soul, jazz e rock. Nonostante l’interruzione obbligata dal Covid19, dal 2021, la collaborazione con forte!festival (associazione di promozione culturale di Civitavecchia) permette al gruppo di incidere il suo primo EP, “Radice”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Oggi, la band compone in concerto, sulla base dei testi di Resina, apportando novità̀ armoniche e ritmiche alle idee della cantautrice.

Instagram: https://www.instagram.com/this_is_resina/

Facebook: https://www.facebook.com/resinaofficialpage

YouTube: Resina - YouTube