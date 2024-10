Il 2025 segna un traguardo importante per Miss Europe Continental, che celebra la sua dodicesima edizione con un evento imperdibile nella splendida cornice di Napoli. Ancora una volta, il capoluogo partenopeo si prepara ad accogliere le Miss provenienti da ogni angolo del mondo, confermando la città come la location ideale per questa prestigiosa kermesse internazionale. Alberto Cerqua, presidente del concorso, ha mantenuto il riserbo sulle novità in serbo per quest’anno, lasciando intatte le aspettative del pubblico e degli appassionati, mentre ha annunciato che la scelta della location è pensata per offrire alle Miss uno scenario capace di sostenere e ispirare nuove carriere nel mondo della moda e dello spettacolo.

L'evento avrà come teatro il Teatro Mediterraneo di Napoli, dove è prevista una folta affluenza sia di pubblico locale che di spettatori internazionali, pronti a partecipare a una delle serate più attese dell’anno. Per chi non riuscirà a seguire lo spettacolo dal vivo, il concorso sarà disponibile in streaming su Prime Video, con contenuti speciali e dietro le quinte resi accessibili anche su YouTube, portando l'evento in ogni angolo del globo.

La competizione, che negli anni ha abbracciato una visione sempre più inclusiva, proseguirà anche quest'anno con il suo carattere globale: oltre alla tradizionale Finale Europea, sono previsti ulteriori eventi mondiali che rifletteranno la missione del concorso, ovvero celebrare la bellezza femminile senza limiti geografici, in tutte le sue forme e sfaccettature.

L'edizione del 2025 si preannuncia come un vero e proprio spettacolo da non perdere.