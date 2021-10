Tre e quattro! Tre le Ducati che domenica prenderanno il via dalla prima fila della griglia di partenza del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna di MotoGP. Quattro, con quella odierna, le pole conquistate di fila da Francesco Bagnaia (Ducati) che questo sabato, in Q2, ha fatto registrare il tempo di 1:33.045, di 25 millesimi migliore di quello del compagno di squadra Jack Miller e di 85 millesimi migliore di quello di un fantastico Luca Marini (SKY VR46 Avintia, motorizzata Ducati), che porta a casa la sua prima prima fila in MotoGP.

Da segnalare che, per la prima volta in carriera, Quartararo (Yamaha) manca l'accesso alla Q2 e partirà dalla 15.a posizione.

Dietro alla prima fila tutta Ducati, in seconda troviamo Pol Espargaro con la prima delle Honda, davanti a Oliveira (Red Bull KTM) e Franco Morbidelli, con la prima delle Yamaha.

Solo settimo tempo per Marc Marquez (Honda), spettacolare la sua acrobazia per rimanere in sella, davanti a Lecuona (Tech3 KTM Factory) che firma la miglior prestazione personale in qualifica in MotoGP. Discreto il nono per Danilo Petrucci con l'altra Tech3 KTM che si mette alle spalle Johann Zarco (Pramac), caduto come il suo compagno di squadra Jorge Martin.

A tre gare dal termine, il risultato di Misano potrebbe essere decisivo per chiudere definitivamente il discorso del mondiale piloti, mentre se Bagnaia vincesse e Quartararo non andasse a punti, le ultime due gare potrebbero disputarsi al cardiopalma.