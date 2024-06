Seconda pole position in F1 per il pilota della McLaren, Lando Norris, che sabato, sul circuito di Barcellona ha fatto registrare il miglior tempo nelle qualifiche del Gran premio di Spagna con il tempo di 1:11.383, 20 millesimi più veloce del rivale della Red Bull, Max Verstappen, che si è classificato secondo. Norris, aveva ottenuto la sua prima pole all'Autodromo di Sochi nel 2021.

Terzo tempo per la Mercedes di Hamilton che partirà in seconda fila affiancato dal suo compagno di squadra Russell, quarto con 2 millesimi di ritardo. Sugli stessi tempi delle Mercedes anche le due Ferrari, entrambe in terza fila con Leclerc quinto e Sainz sesto.

Concludono la top ten, nell'ordine, Gasly (Alpine), Perez (Red Bull), Ocon (Alpine) e Piastri (McLaren) classificatosi utimio senza tempo per aver superato il limite del tracciato in entrambi i tentativi di qualifica in Q3.

Fernando Alonso (Aston Martin) ha fatto il massimo per passare il taglio in Q2 davanti al pubblico di casa, ma ha mancato la Q3 per pochissimo e partirà undicesimo. Insieme ad Alonso sono usciti i piloti della Sauber, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, il pilota della Haas, Nico Hulkenberg, e l'altro pilota della Aston Martin, Lance Stroll.

Giornata disastrosa per Williams e Racing Bulls, con i loro piloti che domenica partiranno dalle ultime file.

Nelle interviste di rito a fine Q3, questo è quanto ha dichiarato Hamilton:"Sono molto contento di essere qui e grato di essere arrivato nelle prime tre posizione. È stato un anno difficile fino a questo momento, abbiamo lavorato tanto in fabbrica e vediamo il miglioramento. Non pensavo di lottare per la pole, ma gara dopo gara siamo sempre più vicini... di questo sono grato. Abbiamo fatto tanto passi in avanti, grazie ad ogni singola persona che sta spingendo a livello di progettazione e produzione. Pian piano la macchina sta diventando un bolide in grado di lottare per la vittoria, come dimostra anche l'ottimo lavoro di George Russell"."In qualifica abbiamo messo insieme tutto in modo più positivo", ha detto poi Verstappen. "Per tutto il weekend abbiamo faticato a trovare un bilanciamento corretto, ma sono stato piuttosto contento delle qualifiche. Nel secondo run del Q3 ho anche avuto una buona scia da parte di Checo in curva 1, ma purtroppo non è bastato. Nel complesso possiamo essere contenti delle prestazioni in qualifica, domani sarà tutto in gioco. Scia casuale? Sì è stato per caso, non sapevo neanche dove fosse Checo all'inizio. Poi mi hanno avvertito della sua posizione e ho cercato di stargli dietro. Il vento ha soffiato forte nel Q3 e questo forse ci ha reso la vita più difficile. Fare la pole non è mai facile, sei sempre in battaglia con te stesso. Ora ci sono più team davanti e questo è l'obiettivo della F1. Quando siamo in tanti così vicini per la pole è sempre molto bello da vedere".

Infine, la dichiarazione del poleman, Norris:"Un giro semplicemente perfetto. L'ho capito fin da subito e sono felicissimo di essere riuscito a metterlo insieme. Questa credo sia la più bella pole della mia carriera. Voglio ringraziare i sostenitori che erano qui e c'è grande soddisfazione. È da Miami che siamo molto forti, ma probabilmente è mancato qualcosa in qualifica. Verstappen e Red Bull sono veloci, ma noi proveremo a dare tutto per vincere".

Domenica la gara prenderà il via alle 15:00.