La prima gara Sprint della stagione 2025, che si è disputata sullo Shanghai International Circuit, ha regalato a Lewis Hamilton la prima vittoria alla guida di una Ferrari e alla Scuderia di Maranello la prima vittoria in una gara "corta".

Al via, Lewis Hamilton, partito dalla pole position, mantiene il comando, mentre Charles Leclerc, al via dalla quarta posizione, sul rettilineo principale viene superato da George Russell (Mercedes), che con un sorpasso aggressivo lo relega al quinto posto. Dopo le scaramucce di inizio gara, Hamilton consolida il primo posto, guidando con la freddezza che lo contraddistingue. Alle sue spalle, Max Verstappen (Red Bull) cerca di tenere il passo, ma è Oscar Piastri a emergere: il giovane australiano della McLaren al 15° giro supera il campione del mondo in carica e si insedia in seconda posizione, mentre Russell e Leclerc lottano per non perdere contatto con il gruppo di testa. Nel finale, la gara non regala più colpi di scena. Hamilton taglia il traguardo per primo, conquistando la sua prima vittoria in una gara Sprint su una Ferrari.

Completano la top ten un ottimo Yuki Tsunoda (Racing Bull), sesto davanti alla matricola Kimi Antonelli (Mercedes), mentre Lando Norris (McLaren) taglia il traguardo solo in ottava posizione. Nona e decima le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso.

Dopo la Sprint, la classifica piloti vede sempre in testa Norris con 26 punti, ma con soli 2 punti di vantaggio su Verstappen, mentre terzo è Russell a -6 dalla vetta.



Dopo una prestazione convincente nella Sprint, dalla Ferrari ci si aspettava di più nelle qualifiche per il gran premio di domenica. In Q3 Hamilton e Leclerc utilizzano entrambi i treni di gomme Soft a loro disposizione. Al primo tentativo ottengono, rispettivamente, il quarto e sesto tempo. Al secondo tentativo si migliorano entrambi facendo segnare 1:30.927 e 1:31.021, ma non abbastanza rispetto agli altri concorrenti, tanto che i tempi valgono ai piloti della rossa solo la terza fila, quinta e sesta posizione.

La pole è andata a Oscar Piastri, con il tempo di 1:30.641, che domenica al via avrà a fianco George Russell, distanziato di 82 millesimi. In seconda fila Lando Norris e Max Verstappen con poco più di un 1.5 decimi di distacco.

In quarta fila, a meno di mezzo secondo dal tempo della pole, la RB di Isack Hadjar e l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. Chiudono la top ten, a un secondo da Piastri, Yuki Tsunoda (RB) e Alexander Albon (Williams).

Così il team principal di Ferrari, Frederic Vasseur, ha commentato le qualifiche:"Potevamo fare meglio, abbiamo migliorato molto nella Q3, ma eravamo troppo indietro nello stint precedente. Sappiamo che la gara sarà lunga e con tanto degrado, quindi dovremo fare attenzione a questo particolare. La variazione di pressione sugli pneumatici effettuata da Pirelli non è una nostra problematica. Il punto è che eravamo troppo indietro nella Q2 e quindi, pur migliorando molto, non eravamo nella situazione ideale in termini di tempo a disposizione per crescere ulteriormente. Da sessione a sessione le condizioni cambiano in maniera significativa e questo sarà un aspetto chiave nella stagione".



Domenica, il Gran Premio di Cina prenderà il via alle ore 08:00.





Crediti immagini: @F1