L'antica fiaba di Amore e Psiche, in cui l'amore resiste a tutte le avversità

Il racconto mitologico di Cupido e Psiche è uno dei pochi miti greci e romani che non è stato completamente assimilato alla coscienza moderna. Sebbene adattato in qualche modo al più noto "La bella e la bestia" - prima scritto dall'autrice francese Jeanne-Marie Leprince de Beaumont come "La Belle et la Bête" - la correlazione con il precedente testo antico è relativamente non riconosciuta.

Cupido è spesso raffigurato come un piccolo cherubino con una passione per le frecce, e Psiche è ancora prevalentemente sconosciuta al di fuori della comunità psicologica - "psiche" significa "anima" in greco antico e fu successivamente utilizzata nella letteratura degli psicologi. Tuttavia, nel mondo antico, l'amore di Cupido e Psiche era ben documentato e apprezzato tra gli studiosi di letteratura. Nonostante la sua originale forma greca sia andata perduta, la lunghezza del testo rimane all'interno di "The Golden Ass" di Lucius Apuleius, un aneddoto che, per molti versi, oscura il resto del romanzo.



C'era una volta...

La narrazione di Cupido e Psiche inizia come la maggior parte delle fiabe moderne: con un regno, una figlia con un peso insormontabile sopra la sua testa, una prova e una morale successiva. È come segue: un re e una regina danno alla luce tre figlie, ma solo la terza possiede una bellezza ultraterrena. Il testo di Apuleio affermava che la sua bellezza era così sbalorditiva che "la povertà del linguaggio non è in grado di esprimere le sue debite lodi".

Si diffusero voci di questa ragazza, di Psiche, di un'incredibile bellezza, che alla fine raggiunse le orecchie della dea romana Venere. Arrabbiata dal fatto che tanti mortali paragonassero la bellezza di Psiche alla sua - e in molti modi affermando che la mortale la superasse - Venere chiama il figlio Cupido per chiedere che usi una delle sue frecce con il desiderio di assicurarsi che Psiche si innamori di un umano mostruoso. Obbediente come sempre a sua madre, Cupido scende poi sul piano terreno per fare ciò che desidera. Eppure era così stupito dalla bellezza della principessa mortale che aveva colpito se stesso per sbaglio. Da quel momento, Cupido era irrevocabilmente innamorato della principessa.

Intorno a questo periodo, divenne evidente per i suoi genitori che l'attrattiva di Psiche aveva fatto arrabbiare gli dei, poiché nessun uomo mortale le avrebbe preso la mano in sposa. Pregando nel tempio di Apollo, apprendono che Psiche è destinata a un destino molto peggiore del celibato: "La vergine è destinata alla sposa di nessun amante mortale, il suo futuro marito la attende sulla cima della montagna, né gli dei né gli uomini possono resistere." Psiche, cosciente degli errori del suo regno mortale per averla elogiata così bene, si accontenta di seguire le parole dell'oracolo. Dalla cima della scogliera più alta, vestita con abiti funerari, Psiche viene spazzata via dal vento dell'ovest, Zefiro.

Viene portata in una valle sorprendente, al centro della quale si erge un palazzo così magnifico che non avrebbe potuto essere costruito da mani diverse dagli dei '. Circondata da alberi lussureggianti con una fontana cristallina nel cuore, Psiche giunge presto alla conclusione che questa sala dorata è la sua nuova casa, ulteriormente reiterata dalla voce del suo nuovo marito che riecheggia attraverso le sale. Questo sconosciuto senza volto comincia a visitarla di notte, ogni notte, per fare l'amore con lei nell'oscurità.

Ma nonostante la sua tenerezza notturna, Psiche è ossessionata dall'affermazione dell'oracolo che è un mostro.



Il tradimento di Psiche

Quando lascia che le sue due sorelle vadano a visitarla, si mostrarono gelose della sua bella casa e insistono sul fatto che il marito di Psiche è davvero un mostro e lei deve capirlo. Così Psyche è convinta a rompere l'unica richiesta del marito di lasciare che il suo volto rimanga un segreto e incontrarlo solo nella notte. Nel fare questo, lei accusa la loro relazione.

Una goccia di olio cade dalla candela che Psyche accende per guardarlo in faccia, svegliandolo, e Cupido, in tutta la sua maestosa bellezza, fugge dalla loro casa, angosciato dal tradimento. Sconvolta, Psiche va in cerca di suo marito, viaggiando per molti giorni, finché non arriva al tempio di Cerere, la dea materna del grano.



Le prove

Cerere ordina a Psiche di arrendersi a Venere e prendere qualsiasi malvagità la dea le lanci contro. Seguendo il consiglio di Cerere, a Psiche vengono quindi assegnati tre compiti apparentemente impossibili da completare. In primo luogo, la principessa deve separare le granaglie del magazzino del tempio di Venere in mucchi di orzo, miglio, fagioli, ecc. Secondo, Psiche deve rubare la lana d'oro da un gregge di pecore; terzo, infine, a Psiche viene ordinato di viaggiare negli inferi e chiedere alla regina Proserpina un po' della sua bellezza per passarla alla dea dell'amore. Questo compito, tuttavia, richiede un'ulteriore sfida: che Psiche tenga la scatola in cui la bellezza è collocata strettamente chiusa, per paura di terribili ripercussioni.

Sconosciuta a Psiche, attraversando questi sentieri, Cupido è costantemente presente in suo aiuto. Istruisce le formiche per aiutarla a ordinare i grani; e poi il dio del fiume offre le sue istruzioni su come rubare il vello dal pastore. Infine, a Psiche viene dato un consiglio divino su come superare i pericoli dell'Ade.

Il suo fallimento predetto da Venere stessa - arriva quando Psiche, fortemente turbata dalle prove che ha dovuto superare, apre la scatola ed è sopraffatta dal sonno Stigico, un sonno così forte da essere considerata la morte vivente. A quel punto, Cupido ne ha avuto abbastanza della sua separazione da sua moglie, e lui vola in suo aiuto, sollevando la sua forma dormiente verso il cielo, e implorando il grande dio Giove di parlare a sua madre. Venus solleva la sua terribile maledizione dalla ragazza, e una volta che Psiche è sveglia, si trasforma in un immortale, ed è propriamente sposata al giovane dio del desiderio.



