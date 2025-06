Immergiti in "L'antico anello celtico" di Patrizia Riello Pera: un turbine di intrighi, amori proibiti e tradimenti mozzafiato che ti terrà incollato alle pagine fino all'ultima riga!

Cari amici vicini e lontani,

è con grande entusiasmo che vi presento il sequel di Amati e odiati – Atto primo:

L'ANTICO ANELLO CELTICO, un romanzo che ha già catturato l'attenzione di molti appassionati di misteri e passioni travolgenti.

La straordinaria saga delle famiglie Grant e O'Connor, con un intreccio di intrighi, amori e tradimenti, vi terrà incollati alle pagine fino all'ultima riga.

Se avete amato il primo capitolo, preparatevi a un'esperienza ancora più intensa, ricca di colpi di scena.

👉 Visita la pagina Facebook Serial Amati e Odiati

🌐 Scopri il sito ufficiale: patriziarielloperalibri.it/serial-amati-e-odiati

https://youtu.be/DJve4CY9q0k

https://youtu.be/SyyR77It-HM

https://youtu.be/8nfo_tY4PCo





✍️ Recensione di Salvatore Merra

La fertile penna di Patrizia Riello Pera non manca di utilizzare al meglio le virtù di narratrice che l’hanno resa inconfondibile. La trama lineare sostanzialmente si sviluppa attorno a un motivo portante: la lotta mortale per il predominio tra due campi, con i rispettivi boss indiscussi. Nel primo volume della saga si fronteggiavano la famiglia degli O’Connor contro quella dei Grant. C’era il terzo incomodo a sbilanciare e scompaginare le schiere contendenti: il clan mafioso del Senatore Frank Di Mauro. Alla fine prevalse Maximilian Edward Grant, con l’arresto del capomafia. In questo sequel la lotta è diretta e più che mai senza esclusione di colpi tra Maximilian Grant attorniato dai suoi familiares e il clan mafioso di cui ha preso le redini Vito Campisi, figlioccio di Frank Di Mauro. Costui continua a fare il burattinaio, tirando le fila dal carcere. Nella vicenda si intrecciano amori ufficiali e relazioni clandestine, tradimenti e agguati, come nella migliore tradizione dei thriller made in USA. Poiché l’autrice è nutrita di cultura yankee ed è molto documentata su usi e consuetudini americane. In questi romanzi della saga mette in scena una condizione della high society , con le sue ambizioni sfrenate, la spregiudicatezza, l’avidità, ma pur sempre ancorata ai valori fondanti la società nordamericana. Molti vizi e poche virtù, a dire il vero. Con l’aggravante che non è facile, troppo spesso, definire la linea di demarcazione tra buoni e cattivi. Intendiamoci, non siamo più nel vecchio west, dove pure non sempre era netto il confine tra uomini di legge e fuorilegge. Sembra un tema ricorrente di Patrizia Riello Pera, sulla falsariga dei polizieschi e thriller classici, la presenza di uomini pubblici corrotti collusi con la malavita, se non apertamente mafiosi come Frank Di Mauro. Così pure il ruolo femminile viene retto da protagoniste che prediligono agire più nell’ombra, rispetto ai personaggi maschili. Comunque, due doti occorre riconoscere alla penna di Patrizia Riello Pera. Il ritratto dei personaggi, grandi e minori, reso con nitidezza e precisione psicologica, che rileva l’appartenenza alla matrice culturale europea. In più, la capacità di non consentire fasi di allentamento della suspense che tiene il lettore, spinto di pagina in pagina a inseguire il corso degli eventi, fino alla conclusione. In realtà rimane un po’ di sospensione, ciò che sembra promettere l’arrivo del terzo volume della saga. Il lettore non dovrà dolersene, solo pazientare il tempo necessario.



🔗 Link utili

📘 Blog ufficiale

📖 Serial Amati e Odiati – Sito ufficiale

💬 Facebook – Serial Amati e Odiati



💫 Lasciati conquistare dal fascino oscuro de L’antico anello celtico – una saga moderna tra mito e verità, luce e tenebra.

Scopri di più su 👉 patriziarielloperalibri.it/blog

📚 I libri di Patrizia Riello Pera