*_©Angelo Antonio Messina

LO SCRITTORE E ATTIVISTA PORTA A TEATRO UNO SHOW INEDITO PRODOTTO DA VERA PRODUZIONE IN CUI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA COME PADRE DI UNA BAMBINA CON SINDROME DI DOWN, UNA STORIA D’AMORE, DIVERSITÀ E IMPERFEZIONE.

Luca Trapanese è un nome che risuona con forza in Italia e oltre. La sua storia personale, che lo ha portato a diventare padre di Alba, una bambina con sindrome di Down, è un racconto unico, ricco di sfide, trionfi e una profonda riflessione su temi contemporanei come l’omosessualità, la disabilità e la genitorialità. Il suo viaggio si snoda attraverso le esperienze personali, il coraggio di affrontare pregiudizi e tabù, e la ricerca di una nuova definizione di normalità.

Nato a Napoli nel 1977, Luca è cresciuto in una società che spesso guarda con diffidenza ciò che è diverso. La sua infanzia non è stata immune dalle difficoltà, che lo hanno forgiato come uomo sensibile e aperto. Dopo un lungo percorso di volontariato e assistenza a persone con disabilità, la sua vita ha subito una svolta significativa nel 2018, quando è diventato il primo uomo single in Italia a ottenere l’affidamento di una bambina con sindrome di Down. Questo atto audace non solo ha infranto le convenzioni sociali, ma ha anche acceso un importante dibattito su cosa significhi essere genitori in un contesto moderno.

La scelta di Luca di adottare Alba non è stata solo una decisione legata al desiderio di paternità, ma un vero e proprio atto d’amore. La sua storia ci invita a riflettere sul significato di famiglia e sulla bellezza della diversità. In un mondo che tende a classificare l’amore in categorie rigide, Luca dimostra che l’amore può manifestarsi in modi inaspettati e sorprendenti. Attraverso il suo racconto intimo e autentico, riesce a far emergere il valore dell’accoglienza e della vulnerabilità.

Il racconto di Luca è anche una critica ai modelli di genitorialità tradizionali, che spesso escludono le famiglie non convenzionali. La sua esperienza è un invito a riconsiderare le proprie convinzioni riguardo alla famiglia e alla genitorialità. L’amore genitoriale, sostiene Luca, non conosce barriere ed è capace di superare ogni ostacolo. In un contesto dove il concetto di normalità è spesso rigidamente definito, lui riesce a riscrivere queste definizioni, integrando la diversità come un elemento fondamentale della vita famigliare.

La sua storia ha trovato spazio anche nell’opera letteraria. Con “Nata per te. Storia di Alba raccontata fra noi,” Luca condivide le sfide e le gioie di essere un padre single. Il libro diventa così un importante strumento di sensibilizzazione, capace di raggiungere un pubblico ampio e variegato. Ogni pagina trasuda passione e vulnerabilità, mostrando i momenti di dolore, ma anche quelli di pura gioia che la paternità può offrire. La profondità emotiva del suo scritto è rafforzata dalla sincerità con cui racconta le sue esperienze, rendendolo un esempio di come la scrittura possa fungere da ponte tra le diverse realtà.

Oltre alla sua opera letteraria, Luca ha fondato l’associazione A Ruota Libera, un’iniziativa che mira a supportare bambine e bambini con disabilità. Con questo progetto, egli non solo aiuta direttamente i più vulnerabili, ma promuove anche l’idea di una comunità inclusiva. La sua dedizione non si ferma qui; come assessore alle Politiche sociali di Napoli dal 2021, si impegna attivamente per sostenere progetti volti all’integrazione sociale, contribuendo così a costruire una società più equa e giusta.

La presenza di Luca sui social media, dove conta oltre un milione di seguaci, rappresenta un ulteriore veicolo attraverso cui diffondere il suo messaggio di amore e inclusione. Le sue piattaforme diventano spazi di confronto, informazione e sensibilizzazione, superando i confini fisici e raggiungendo cuori e menti in tutto il mondo. In un’epoca in cui le reti sociali hanno il potere di plasmare l’opinione pubblica, Luca utilizza la sua voce per dare visibilità a questioni spesso ignorate e per abbattere stereotipi radicati.

La narrazione di Luca si intreccia con il tema della fragilità umana. Ogni tappa del suo cammino, dalla perdita alla rinascita, evidenzia che la vulnerabilità non è un segno di debolezza, ma una fonte di grande forza. La sua abilità di raccontare le esperienze più intime diventa un modo per incoraggiare gli altri a fare altrettanto, offrendo uno spazio di accettazione e comprensione. La vulnerabilità, nella sua visione, diventa dunque un elemento centrale dell’esperienza umana, capace di unire le persone nei momenti di difficoltà e di gioia.

La figura di Luca Trapanese emerge come un faro di speranza e ispirazione. La sua determinazione e il suo impulso a creare un mondo migliore per tutti, indipendentemente dalla loro condizione, sono un esempio luminoso di come sia possibile vivere i valori di inclusione, amore e solidarietà in modo concreto. La sua storia ci invita a guardare oltre le apparenze, a cogliere il valore di ogni individuo, e a comprendere che l’amore non ha limiti.

Il viaggio straordinario di Luca Trapanese, dal primo amore alle sfide della genitorialità, rappresenta una narrazione potente e coinvolgente che invita il pubblico a riflettere su temi di grande rilevanza sociale. Con il suo approccio amorevole e deciso, riesce a trasmettere un messaggio di speranza e resilienza, riscrivendo le regole di cosa significhi amare e appartenere. La sua storia è un invito a riconoscere la bellezza della diversità e a costruire comunità inclusive, trasformando la fragilità in una potentissima forma d'amore.

Un Viaggio di Amore e Inclusione

16 giugno 2025

ore 20,45

Vera Produzione

presenta

LUCA TRAPANESE

NATO PER TE

L’amore non chiede permesso

Un Viaggio di Amore e Inclusione

BIGLIETTI

Prestige € 31,00 - Poltronissima € 27,00 - Poltrona € 20,00 - Poltronissima under 26 anni € 19,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3876172

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

*_©Angelo Antonio Messina