“La dichiarazione sulle azioni per il clima promossa dai conservatori inglesi e firmata oggi anche da Giorgia Meloni, rappresenta il nostro modo di contrastare il riscaldamento globale e le sue conseguenze. La transizione ecologica è un percorso che va affrontato con buon senso e giuste tempistiche per non compromettere lo sviluppo economico, il benessere sociale e gli stessi target ambientali. Le leggi approvate e il programma di azioni attuato negli anni dai conservatori inglesi sono per noi un modello di riferimento e uno stimolo”.

Così recita una nota dell'europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR, Nicola Procaccini, responsabile Ambiente ed Energia del partito, che oggi ha organizzato un webinar, con la partecipazione di Giorgia Meloni, sul seguente tema:

"L’ecologia conservatrice e la sfida dell’emergenza climatica".

E finalmente la sora Meloni che parla di clima! Ma che poteva mai dire al riguardo un'estremista di destra par suo in relazione all'ambiente, da sempre cavallo di battaglia della sinistra (quella vera, non scomodiamo il Pd, per carità)?

E che poteva dire? Niente.

Non ci credete? E allora gustatevi il video seguente, così come FdI l'ha diffuso...

Come si è visto, Giorgia Meloni ha detto che fin da pischella, pardon... da bambina, ha a cuore ecologia e ambiente e che ha presente che esiste un problema relativo al cambiamento climatico, per risolvere il quale è necessario ridurre le emissioni fino a portarle a zero nel 2050. Bene. Ma come? Boh!

Dopo aver parlato del niente per alcuni minuti, a un certo punto la sora Meloni si è messa a leggere, come un Berlusconi qualunque tanto da arrivare persino a firmarlo, un documento d'intenti in cui ha promesso che la destra di FdI rispetterà l'ambiente, ridurrà le emissioni... e via di questo passo, sottolineando che non farà comunque quello che hanno fatto o che ancora potrebbero fare "li puzzoni de la sinistra, li mortacci loro".

È vero... la sora Meloni non ha usato tali espressioni, ma il senso... quello era.

In ogni caso, quali sono, in concreto le soluzioni ecologiche ed ambientaliste proposte dalla Meloni nel caso guidi un governo? Non le ha dette, perché evidentemente non le ha.

Poiché tra i temi della campagna elettorale doveva restare agli atti che la sora Meloni si era anche occupata di ecologia e ambiente, ha organizzato questa pagliacciata per dimostrare che tale argomento non è stato trascurato.

Obiettivo raggiunto. Ma le soluzioni? L'importante è prendere voti, tanto la gente guarda se sei donna, se sei simpatica, se sei cattolica, se c'hai un gatto o un cane da coccolare, se fai evviva a questo o a quello che hanno vinto una medaglia... insomma, mica stanno a guardare ai programmi di governo. Per quelli bastano i titoli.