Nell'intervento di replica di ieri alla Camera del presidente del M5s sulle comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, questo è ciò che Giuseppe Conte ha detto a Giorgia Meloni, in quello che è un perfetto ritratto della premier:

Presidente, onorevoli colleghi, sono esplose guerre che ogni giorno diventano sempre più incontrollabili in Europa e nel Medio Oriente. Tocca all'Italia la Presidenza del G7, ma come la stiamo utilizzando? Ci affidiamo a posizioni ambigue, incerte, anche ipocrite, e addirittura arranchiamo per partecipare ai summit che contano. In Medio Oriente il tempo della retorica è finito da un pezzo, fino a quando l'Italia vuole continuare a rendersi complice delle scelte criminali di Netanyahu? Presidente Meloni, ho sentito parole deboli, deludenti su questo punto.Parlando dell'invasione russa, lei ha detto, ha fatto intendere che non vuole chiudere un occhio di fronte alle violazioni del diritto internazionale. A Gaza li ha chiusi tutti e due , per 12 mesi. Mi faccia intendere, quelli russi sono crimini di guerra e quelli di Netanyahu cosa sono? Ma qual è la sua singolare concezione del diritto internazionale? Perché io non l'ho capita. Apriamo gli occhi solo adesso che gli spari israeliani stanno arrivano sulle teste dei soldati italiani impegnati nelle missioni UNIFIL?Ma non vi sono bastati 12 mesi di sistematico sterminio della popolazione palestinese, oltre 41.000 morti a Gaza, le occupazioni violente in Cisgiordania, persone bruciate vive sotto il fuoco israeliano, per comprendere che quella perseguita da Netanyahu è una strategia folle, che conduce a un'orribile barbarie? Ci siamo astenuti come vigliacchi, avete fatto fare una figura all'Italia ignominiosa con le risoluzioni delle Nazioni Unite. Poi, basta con le prese in giro sulle armi: lei ancora, in replica, ha risposto al nostro deputato Pellegrini che, se c'è una cattiva interpretazione della legge n. 185 del 1990, dobbiamo segnalarvelo. Ma si rende conto di che sciocchezza ci viene a dire?La legge è chiara, la legge è chiara, stabilisce e impone - non “consente” - l'obbligo di vietare le esportazioni di qualsiasi tipologia di armamento verso Paesi in conflitto o che violino il diritto internazionale umanitario. Non si nasconda dietro gli uffici UAMA, noi lo abbiamo fatto per l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi. Si prenda la sua responsabilità politica! Passando alla guerra in Ucraina, mi chiedo dove sono finite le sue soluzioni che annunciava ai due comici russi. Guardi che Zelensky, l'altro giorno, ha dichiarato, oggi più in difficoltà che mai sul fronte armato, che ha un piano per la vittoria.E lei vuole continuare a scommettere sulla vittoria dell'Ucraina sulla Russia? Ma la smetta di scommettere, perché questa guerra a oltranza sta producendo morti, distruzioni, sta producendo una vertiginosa corsa al riarmo. Sta addirittura producendo grandissime difficoltà per la nostra filiera e le nostre imprese, aumento sino al 40 per cento dei costi energetici comparati alle altre imprese europee. E voi vi nascondete dietro l'ipocrisia, mandiamo le armi e vorreste che i militari ucraini al fronte distinguano la provenienza per sapere se le possono usare o no sul territorio russo?E poi fate passare la risoluzione al Parlamento europeo che comunque dà piena libertà di usare le armi europee sul suolo russo. Nel Consiglio europeo si parlerà anche del rapporto Draghi. Ho visto e mi fa piacere constatare tanti osanna per la soluzione del debito pubblico comune europeo. Anche lei ha aperto a questa soluzione. Ecco, noi non lo abbiamo detto, lo abbiamo fatto, abbiamo portato 209 miliardi di euro, mentre molti, anche in quest'Aula, ci chiedevano il MES, un cappio al collo.Oggi lei viene qui e ci dice di appoggiare Fitto; era ieri l'altro che diceva che la proposta come candidato del Commissario Gentiloni era un inciucio. Le dico la mia personale valutazione: Fitto è il meglio del peggio, e quindi è il pessimo. Perché per la Corte dei conti europea noi siamo penultimi nell'attuazione del PNRR, abbiamo attuato solo il 12 per cento della spesa sanitaria. Ora, come facciamo a mandare in Europa un Ministro che dovrebbe sorvegliare l'attuazione dei piani altrui, quando non è stato buono ad attuare il nostro? E mi faccia capire come può sorprendersi che in Commissione, poi, lo vogliano commissariare con il più oltranzista dei falchi - io l'ho conosciuto - Dombrovskis, “mani di forbice”.Allora, non siamo d'accordo sul rapporto Draghi anche quando stende tappeti rossi a favore di un'economia di guerra, vuole rimuovere paletti e limiti imposti sin qui alla Banca europea per gli investimenti, finanche ai parametri della finanza etica. Presidente Meloni, noi siamo sicuri che voi continuerete ad abbracciare una transizione verde, sì, verde militare, e noi faremo di tutto per impedirglielo. Anni fa, lei lo ricorderà, era un'agguerrita leader dell'opposizione, mi accusò di aver firmato nottetempo, con il sangue degli italiani, accordi che non ho mai firmato.In realtà, Presidente Meloni, lei alla luce del sole ha firmato un accordo franco-tedesco, lo ha sottoscritto, che ci porterà tagli per 13 miliardi di euro all'anno. Ma vi siete accorti che la sanità è a pezzi, che, congelando la spesa al 6,2 o al 6,3 per cento del PIL, non riusciamo a tenere dietro neppure all'inflazione, all'aumento dei costi energetici negli ospedali, all'aumento delle spese vive? Ma lei lo ha letto il rapporto GIMBE dell'altro giorno? Colleghi, 4,5 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure, 2,5 milioni per motivi economici.Altro che una riunione del Consiglio dei ministri nottetempo, qui serve una cura da cavallo per la sanità, un piano straordinario a favore, però, della sanità pubblica, non a favore di qualche vostro amico imprenditore, che sta lucrando nella sanità privata!Oggi lei ha detto una cosa interessante, che mi ha colpito: si dimetterà il giorno in cui un esponente del MoVimento 5 Stelle le spiegherà il senso delle sue parole. Ci provo. Quando lei ha detto “aiuti alla natalità”, voleva dire “raddoppio delle tasse sui pannolini e sui prodotti di prima infanzia”. Quando ha detto “cancellazione delle accise”, voleva dire “aumento delle accise”. Quando ha detto “aiuti ai pensionati e stop Fornero”, voleva dire “tagli alle rivalutazioni delle pensioni”.Quando lei ha detto “blocco navale”, intendeva dire “facciamo il blocco dei treni”. Quando lei ha detto “diamo ampio spazio d'ora in poi al merito”, intendeva dire “riconosceremo il merito solo ai familiari e ai nostri amichetti”. Quando lei diceva, si ricorda, “no al regionalismo”, ebbene, intendeva dire “sì a una riforma che rafforzi le regioni sino a spaccare l'Italia”. Quando lei predicava l'inflessibile lotta alla mafia, intendeva dire “facciamo la guerra ai campioni dell'antimafia”, come Cafiero De Raho, Scarpinato. La smetta!Scusi, ma gli investimenti in sicurezza dove sono? Ha visto che mancano 22.000 unità, fra carabinieri e poliziotti, nelle nostre città? Guardi che rispetto al mio Governo, nel 2019, sono aumentate del 23 per cento le rapine in strada e lei sta distraendo risorse economiche e risorse umane, oggi, per mandare 16 migranti in Albania che poi ritorneranno, mentre ne arrivano 1.000, in 24 ore, a Lampedusa. Presidente Meloni, dove sono i suoi post furenti sulla sicurezza? Non si occupa più della sicurezza, adesso che è al Governo?Noi vogliamo un Governo con la schiena dritta, in grado di far pagare una tassa vera, non annunciata, perché sono due anni che aspettiamo una tassa vera sugli extraprofitti, non briciole o semplici acconti, e non solo per le banche, ma anche per l'industria delle armi, per le imprese assicurative e per quelle farmaceutiche.Poi, mi permetta, non si distragga più con questo Superbonus. Sono due anni che lei sta governando! Mi scusi, ma ha mai parlato con Mollicone, Lollobrigida e Fazzolari? Fazzolari lei ha detto - bontà sua - che è il più intelligente che ha mai incontrato. Hanno fatto tutti emendamenti per l'estensione del Superbonus. La smetta con i buchi di bilancio, che non esistono e, piuttosto che preoccuparsi per gli investimenti che hanno fatto correre l'Italia, si preoccupi dei soldi che sta distraendo dagli italiani onesti per finanziare 22 condoni! Per i furbi dell'evasione!Non ci venga più a raccontare la favoletta dei complotti dei poteri forti. Presidente Meloni, sia onesta con se stessa; i poteri forti sono in luna di miele con il suo Governo. Suvvia, la smetta con questo vittimismo complottista. Si tolga il guscio di Calimero. Gli italiani l'hanno votata per governare, non per lamentare la fatica di governare e i complottismi vari. Governi, se ne è capace!